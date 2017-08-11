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世大運倒數計時 豪雅大氣：奪金就贈錶

2017/08/11 19:35

2017台北世大運田徑好手楊俊瀚。（TAG Heuer泰格豪雅提供）〔記者馮亦寧／台北報導〕2107台北世大運進入最後倒數計時，瑞士手錶品牌TAG Heuer泰格豪雅為了支持有「小奧運」之稱的世大運，也決定只要代表台北出征的選手奪下金牌，立刻贈送TAG Heuer泰格豪雅經典腕錶一只。

2017台北世大運桌球好手鄭先知。（TAG Heuer泰格豪雅提供）TAG Heuer泰格豪雅搶在左營世大運代表隊授旗典禮上，特別由品牌總監鄭安生代表，送給代表團「瑞士牛鈴」為象徵，希望能夠搖響勝利之聲。鄭安生也特別以品牌格言Don’t Crack Under Pressure（無懼挑戰，成就自我）鼓勵各領域參賽健兒。

2017台北世大運桌球選手鄭先知（左）、跆拳道選手劉威廷（中）與羽球選手李佳馨（右）。（TAG Heuer泰格豪雅提供）其實早在八月初，TAG Heuer泰格豪雅就已經邀請2017世大運奪金熱門人選包括：跆拳道選手莊佳佳、田徑跨欄選手陳傑等人到台北101店上賞錶，希望接下來還有更多選手能在奪金為國爭光之餘，也能與TAG Heuer泰格豪雅一同享受榮耀時刻。

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