（影音）芳登頂級珠寶推香氛 尋寶之旅耐人尋味

纏繞著透明琉璃圓柱的金色頸圈，象徵其高貴奢華的珠寶世家身分。（鋒恩香水提供）

〔記者邱巧貞／台北報導〕1858年創立的法國珠寶品牌伯敻（BOUCHERON），是最早在巴黎芳登廣場設立專賣店的珠寶品牌，其絕美的珠寶創作吸引了許多品味貴客，今年，更結合頂級珠寶與文化旅行的概念，推出「奢華典藏系列」香氛（BOUCHERON Collection）。

探香團隊在一趟發現珠寶原石的旅途中，以此為靈感，汲取來自世界六地的菁華，淬鍊出全系列共六款頂級香氛，每款香氛皆為125ml定價7,200元， 代理商僅每款限量引進11支。

在義大利西西里島的斜坡上，尋香者發現了有著天鵝絨觸感的鳶尾花，迎著璀燦陽光，這是「西西里皇家鳶尾花」的靈感來源，此款香氛前調融合梨、黑胡椒，中調為鳶尾花、天芥，後調為廣藿香、白麝香。

承襲品牌極簡風格，包裝使用大理石白與奢華金兩個色澤包裹著珍稀秘液，彷彿在珠寶箱內搖曳身姿。（鋒恩香水提供）

探香團隊前進位於伊朗高原的波斯城市伊斯巴翁（ISPAHAN），在這裡發現了鬱鬱蔥蔥的橄欖石與在沙漠中帶著綠意的橙樹，這款「伊斯巴翁橙花精萃」的前調為綠豆蔻、薑；中調為橙花精粹、岩薔薇；後調為廣藿香、龍涎香。

非洲的桑其巴爾（Zanzibar）給予尋香團隊全新的嗅覺體驗，陣陣撲鼻的香草，閃耀著獨具的魅力。「桑其巴爾東方香草」此款香氛前調為柑橘精粹、茉莉花瓣；中調為波旁香草、天芥；後調為廣藿香、白麝香。

跟隨迦太基商人的腳步，探訪突尼斯土地上的珍貴原石與香料。尋寶獵人在這發現了煙水晶，而尋香團隊則發掘十分稀有的沉香木。此款「神秘迦太基沉香木」的前調為薰香、皇家蜂蜜；中調為東加豆、岩玫瑰精粹；後調為沉香木、皮革。

伯敻「奢華典藏系列」共六款，皆為125ml​/7,200元。（記者邱巧貞攝）

印度馬達拉斯（MADRAS）是孕育頂級晚香玉的成長地，全世界最高品質的晚香玉皆在此培育。「瑪達拉斯晚香玉」香氛的前調為熱帶水果、香橙花；中調為晚香玉、伊蘭伊蘭；後調為斯里蘭卡檀香、波旁香草精粹。

埃及亞歷山大城市，富含著珍貴的礦石琥珀，此珍貴寶石也被運用在奢華典藏系列，「埃及亞歷山大琥珀」的前調為佛手柑、琥珀；中調為岩薔薇、香草；後調為龍涎香、安息香。