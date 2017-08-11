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首頁 > 婉君推

我的老天鵝！Lulu少女心爆發 左抱Kitty右救毛孩

2017/08/11 18:48

Lulu黃路梓茵出席女裝品牌Scottish Hose與三麗鷗Hello Kitty合作聯名企劃活動。（Scottish House提供）〔記者馮亦寧／台北報導〕Lulu黃路梓茵今日少女心大爆發，她以「新生代全方位國民美少女」稱號，出席女裝品牌Scottish Hose與三麗鷗Hello Kitty合作聯名企劃活動。

Lulu覺得自己身上最美的部分就是鎖骨。（Scottish House提供）最近都在忙著新專輯《美小鴨》宣傳的Lulu，堅持一定要抽空參加這個活動。Lulu說除了她本身很喜歡Scottish House的衣服之外，這次還有「愛心巨大無比存錢筒」鼓勵大家以領養帶地購買，希望能集眾人之力，以零錢隨手捐的方式，幫助毛小孩找到家。此次聯名公益款盈餘也會捐給「貓狗同樂會（台灣收容動物關懷協會）」。

這回是Scottish House首次與三麗鷗Hello Kitty合作聯名企劃，先前推出的白色聯名公益款T恤已經全數認購完畢，所以今天Lulu穿著新推出的紅色版本出席，Lulu不但嚷著自己超愛這件衣服，還偷偷預告下週還有新色推出。

Lulu還現場公佈自己的穿搭祕訣：「平常要多多善用『隱惡揚善』的穿搭技巧，露出四肢最纖細的部分，讓不滿意的地方若隱若現，看起來就會非常修飾。」她也自誇自己最有自信的部位就是鎖骨，就像今天穿的衣服可以露出鎖骨，讓她覺得自己真是美爆了。

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