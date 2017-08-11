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金鐘獎9月底登場 下週起將公布入圍名單

2017/08/11 18:35

「Gigi」林如琦將出席第52屆廣播金鐘獎入圍名單公布記者會。（三立提供）

〔記者吳志偉／台北報導〕由文化部影視及流行音樂產業局主辦、三立電視承辦第52屆金鐘獎，即將在九月底於國父紀念館登場。今年金鐘獎主題「新聲代 新視代」，將打造不同視聽饗宴，用愛廣播的熱忱、愛電視的熱情，運用新科技，呈現未來發展趨勢，跨界激盪不一樣的創新，為此注入新能量、新價值。

　

今年廣播金鐘獎主題為「多元跨屏‧新聲代」，廣播是聲音的魔法師，用聽覺演繹著喜怒哀樂七情六慾，讓想像力無限延伸，聲音的表演已劃破聽覺奔向視覺，讓聲音更立體，呈現內容多元化，視覺與聲音的跨屏應用，讓更多跨界跨國跨世代的新聲音一起共創好聲音。在主視覺上邀請蕭青陽老師提出概念設計，三立視覺中心也針對廣播及電視使用兩種不同色系，廣播金鐘代表色為水藍金，具有年輕時尚感，將廣播專業熱情特質，藉由現代氛圍的色系展現，廣播在新媒體傳遞上，透過app及不同載具放送世界，帶來無遠弗屆的影響力。

　

「第52屆廣播金鐘獎入圍名單公布記者會」將在8/16（三）於三立電視台舉辦，除文化部揭曉「流行音樂節目/主持人獎」、「非流行音樂節目/主持人獎」、「綜合節目/主持人獎」、「特別獎項」外，並邀請廣播名人包括吳建恆、「Gigi」林如琦、馬克、喬治、瑪麗、小樹、雯雯、庫柏、番薯公布入圍名單。現場安排今年世大運主題曲演唱者I-WANT星勢力開場演出「擁抱金鐘」，中場則由剛拿下MTV全球華語音樂盛典最佳電子新人鼓鼓帶來精彩的歌曲表演。

吳建恆將出席第52屆廣播金鐘獎入圍名單公布記者會。（三立提供）

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