文青之王Blue Bottle藍瓶咖啡 明年可望進駐微風南山

來自加州的Blue Bottle Coffee 藍瓶咖啡可望進駐2018年10月開幕的微風南山。（翻攝自Hoodline）

〔記者凃盈如／台北報導〕微風董事長廖鎮漢今日受訪，透露2018年10 月開幕的微風南山樓層規劃並透露更可望引進美國起司蛋糕店Cheesecake Factory，以及來自美國加州、風靡全世界的Blue Bottle Coffee 藍瓶咖啡，目前正在洽談中。

Cheesecake Factory的草莓起司蛋糕，以濃郁，冰後代有雪糕口感聞名。（翻攝自Cheesecake Factory）

微風南山預計將有280個品牌進駐，廖鎮漢提到，由於目前女性經濟當道，70%營業內容將瞄準女性客群，1樓及2樓一半的面積規劃為精品櫃位，2樓的另一半面積至4樓，規劃日本購物商場atré，atré購物商場在日本與JR共構，主力為精選生活雜貨。看好餐飲市場，微風南山5～7樓，以及46～48樓，皆規劃餐廳，餐飲業種佔比過半。娛樂方面，為了熱愛體驗新事物的年輕人與家庭客，微風南山於6與7樓間，規劃全台獨家的「動感電影院」，訴求觀影時椅子會動，空間內還可能有「雲朵」飄過。至於地下樓層，則規劃較微風廣場大一倍的千坪超市。