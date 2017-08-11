搶李燕男友還不夠 陳珮騏撂狠話要她當倒楣鬼
2017/08/11 18:08
陳珮騏在《一家人》因搶李燕男友，成為全民公敵。（三立提供）〔記者吳志偉／台北報導〕三立八點檔《一家人》個性迥然不同的葉家四姊妹，是劇中最受關注的亮點，其中陳珮騏所飾演的二姊「曉夏」，因為搶了飾演妹妹「曉秋」李燕的男友，成為全民公敵，沒想到現在兩姊妹又再度槓上了，不同的是，這一次她們頻頻想禮讓給對方，怎麼樣都不想要。
李燕在《一家人》所飾演的「曉秋」情路坎坷。（三立提供）原來是全球華人影音平台Vidol推出的《Now鬼了》特別企劃，除了邀請《一家人》主要演員李燕、陳珮騏、臧芮軒外，還有「國光女神」成語蕎、「Una」林書葶等輪流上陣，今晚（11日）起晚上九點直播除講鬼故事。網友還要投票選出「倒楣鬼」，得票最高的人，8/21鬼門開當晚就要和Vidol團隊及知名命理師謝沅瑾，一同前往台灣最陰的鬼地方，無秒差實景直播。
Vidol推出的《Now鬼了》特別企劃，邀請李燕、陳珮騏、臧芮軒及「國光女神」成語蕎、「Una」林書葶等人輪流上陣。（三立提供）一聽到Vidol的特別企劃，「曉夏」陳珮騏和「曉秋」李燕立刻答應邀約，兩人要把戰火延伸到戲外，她們也對粉絲下達動員令，務必一天一票投給對方，絕不願自己成為「倒楣鬼」，8/18號投票將截止。至於也參賽的「曉冬」臧芮軒，樂的隔山觀虎鬥，她的臉書粉絲也不少，竟成為兩位姊姊積極拉攏的對象，這幾天對於臧芮軒幾乎是有求必應。