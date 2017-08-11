曹雅雯重現金曲「偷看」表情 賀一航太嚴肅像出庭
2017/08/11 18:01
曹雅雯在《K歌大明星》重現金曲獎「偷看」表情，還巧遇兒時比賽對手。（中視提供）〔記者吳志偉／台北報導〕中視週六晚間《K歌大明星》，本週六（8/12）邀請金曲歌后曹雅雯、康康、賀一航、沈文程與素人K歌，錄影時，賀一航一進包廂就開始夾菜吃，被康康虧說：「不過通常他一進到包廂，第一句話會說：叫你們經理出來！」而輪到他要開始挑素人對唱時，他又整個太正經、被阿KEN虧：「表情這麼嚴肅是要出庭了嗎？」最後他唱《媽媽請你不通痛》卻被大家笑說：「賀大哥已經把他最有把握的歌給唱掉啦！」
曹雅雯、康康、賀一航、沈文程錄《K歌大明星》。（中視提供）前陣子演出《花甲男孩轉大人》的康康，錄影時一遇空檔馬上一直偷看手機背歌詞，深怕自己上場時忘詞漏氣，雖想要裝自然，但動作卻超明顯！挑選素人時，其中一個來自香港的朋友特地買了「單程機票」到台灣參賽，康康疑惑：「我有紅到香港去嗎？」想了想說：「但我跟香港最有關連的…應該是只有『香港腳』吧！」
沈文程錄《K歌大明星》。（中視提供）沈文程演唱經典名曲《來去台東》，一向創作如潮水的他，被問為何能有如此豐沛的創作量？他笑說：「多傷幾次就好啦！」剛獲金曲獎台語女歌手獎的曹雅雯，遇上同樣來自台南的素人挑戰者，還在節目中重現當時「不小心」偷看到得獎名單的表情。