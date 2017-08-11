卡莉怪妞接棒渡邊直美開展 邀粉絲參觀異想世界

卡莉怪妞作品展明將在華山藝文特區展開。（吉本興業提供）〔記者羅子欣／綜合報導〕有「日本女神卡卡」之稱的卡莉怪妞，接棒渡邊直美在台灣開展，在華山藝文特區的東3烏梅酒廠展館，舉辦「KYARY PAMYU PAMYU ARTWORK EXHIBITION 2011- 2016 IN TAIPEI」展覽，由日本創意家STEVE NAKAMURA一手操刀，以卡莉怪妞的18張專輯封面的設計為主題，包含拍攝時穿的服裝、配件、造型，甚至還有從未對外公開的設計手稿，一口氣展出超過100件商品，讓觀眾得以窺見卡莉怪妞的異想世界。

展區內可以看到許多未曾公開過的設計手稿，以及卡莉怪妞實際穿過的服裝、配件。（吉本興業提供）該展覽去年12月曾在原宿舉辦，特殊的風格與豐富的作品，為期9天的展期，也成為藝術界相關人士的熱門討論話題，吸引了超過1萬人的參觀人次，為了讓粉絲能夠近距離體驗卡莉的世界觀，主辦單位吉本興業也在現場攝影互動式的立體展示，該展覽從本月12日到10月1日，共計51天，門票均一價200元，而身在日本的卡莉怪妞也向台灣粉絲招手喊話：「出道以來5年間的精華，都濃縮在這次的作品展裡，展覽也有販賣平常台灣買不到的周邊喔！」邀請粉絲一起來共襄盛舉。 策畫卡莉怪妞作品展的知名創意家STEVE NAKAMURA。（吉本興業提供）