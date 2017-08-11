楊丞琳演媽被叫阿姨超火 現實造人計畫擱置中

《紅衣小女孩2》踩街活動，楊丞琳。（記者胡舜翔攝）〔記者盧家豪／台北報導〕《紅衣小女孩2》導演程偉豪今率演員楊丞琳、吳念軒、詹宛儒到西門町踩街造勢，活動後接受媒體訪問大談拍片心得。

楊丞琳在片中二度扮演媽媽，不過這次女兒只有她年紀的一半，加上人設背影、經歷特殊，讓她直呼難揣摩，「因為我當過媽媽（戲裡面），那時小孩5歲很合理，這次不要說觀眾沒辦法想像，很怕無法勝任考慮了一陣子」。楊丞琳透露，剛開始拿到劇本以為是要演女兒，還向經紀人驚呼，「他們也太看得起我了吧」，才被告知原來是要詮釋片中「淑芬」一角。

《紅衣小女孩2》踩街活動，吳念軒（左起）、詹宛儒、楊丞琳、導演程偉豪。（記者胡舜翔攝）楊丞琳、詹宛儒在片中扮母子，拍片期間培養出好感情，令詹宛儒到現在還是會想叫楊媽媽，楊也大讚詹「就新人來說不太怕生，也讓我們都更容易投入情緒。」不過楊也笑說剛開始被叫媽，又被「女兒男友」吳念軒叫阿姨其實心裡超火，入戲後才轉念，因為人設關係，確實是應該被叫阿姨，不過吳念軒就說，殺青後不敢不識相，馬上改叫姊姊。

詹宛儒片中一場中邪戲得用盡全力跟楊博鬥，面對前輩她稱沒有想太多，現場只管｢放手一搏」，令楊全身掛彩，楊也補充「沒想到她小小身體力氣這麼大，她真的超用力」，「不過很OK啦，這都是努力後的證明」。

《紅衣小女孩2》踩街活動，楊丞琳（左）、導演程偉豪。（記者胡舜翔攝）至於有沒有就此學到當媽訣竅，楊丞琳稱畢竟還是演戲，自己沒規劃也不會多想，「想當媽的人都會去規劃，我是順其自然啦，會安排的只有工作」，而被問到順其自然的話會不會突然懷孕？楊則斬釘截鐵否認「不可能」，媒體接著又追問有沒想過會是怎樣的媽媽，楊再強調沒想太多，加上看過太多懷孕媽媽自打嘴巴，孩子出生前後說好的教育方式根本大不同。

今踩街活動請來20多位粉絲扮鬼直闖西門町，引起大批民眾圍觀，爭相與女鬼拍照，一度令街道癱瘓，場面熱鬧。《紅衣小女孩2》8月25日上映。