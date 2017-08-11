限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁 > 婉君推

楊丞琳演媽被叫阿姨超火 現實造人計畫擱置中

2017/08/11 16:55

《紅衣小女孩2》踩街活動，楊丞琳。（記者胡舜翔攝）〔記者盧家豪／台北報導〕《紅衣小女孩2》導演程偉豪今率演員楊丞琳、吳念軒、詹宛儒到西門町踩街造勢，活動後接受媒體訪問大談拍片心得。

楊丞琳在片中二度扮演媽媽，不過這次女兒只有她年紀的一半，加上人設背影、經歷特殊，讓她直呼難揣摩，「因為我當過媽媽（戲裡面），那時小孩5歲很合理，這次不要說觀眾沒辦法想像，很怕無法勝任考慮了一陣子」。楊丞琳透露，剛開始拿到劇本以為是要演女兒，還向經紀人驚呼，「他們也太看得起我了吧」，才被告知原來是要詮釋片中「淑芬」一角。

《紅衣小女孩2》踩街活動，吳念軒（左起）、詹宛儒、楊丞琳、導演程偉豪。（記者胡舜翔攝）楊丞琳、詹宛儒在片中扮母子，拍片期間培養出好感情，令詹宛儒到現在還是會想叫楊媽媽，楊也大讚詹「就新人來說不太怕生，也讓我們都更容易投入情緒。」不過楊也笑說剛開始被叫媽，又被「女兒男友」吳念軒叫阿姨其實心裡超火，入戲後才轉念，因為人設關係，確實是應該被叫阿姨，不過吳念軒就說，殺青後不敢不識相，馬上改叫姊姊。

詹宛儒片中一場中邪戲得用盡全力跟楊博鬥，面對前輩她稱沒有想太多，現場只管｢放手一搏」，令楊全身掛彩，楊也補充「沒想到她小小身體力氣這麼大，她真的超用力」，「不過很OK啦，這都是努力後的證明」。

《紅衣小女孩2》踩街活動，楊丞琳（左）、導演程偉豪。（記者胡舜翔攝）至於有沒有就此學到當媽訣竅，楊丞琳稱畢竟還是演戲，自己沒規劃也不會多想，「想當媽的人都會去規劃，我是順其自然啦，會安排的只有工作」，而被問到順其自然的話會不會突然懷孕？楊則斬釘截鐵否認「不可能」，媒體接著又追問有沒想過會是怎樣的媽媽，楊再強調沒想太多，加上看過太多懷孕媽媽自打嘴巴，孩子出生前後說好的教育方式根本大不同。

今踩街活動請來20多位粉絲扮鬼直闖西門町，引起大批民眾圍觀，爭相與女鬼拍照，一度令街道癱瘓，場面熱鬧。《紅衣小女孩2》8月25日上映。

新聞送上來！ 快加入APP、LINE好友

iOS

Android

APP下載

LINE好友

相關新聞

今日TOP 10
鐵達尼號CP爆成真 李奧納多&溫絲蕾甜蜜遊法國 鐵達尼號CP爆成真 李奧納多&溫絲蕾甜蜜遊法國
2017/08/11 10:57
黛妃掙扎9小時辛苦產下哈利王子 查爾斯說了這句話讓她徹底心碎 黛妃掙扎9小時辛苦產下哈利王子 查爾斯說了這句話讓她徹底心碎
2017/08/11 09:35
瞎爆知名主播陪睡中國富商 名嘴「人命關天」封口 瞎爆知名主播陪睡中國富商 名嘴「人命關天」封口
2017/08/11 11:36
小小瑜素顏宛如學生妹 海風一吹E奶快炸裂緊身衣 小小瑜素顏宛如學生妹 海風一吹E奶快炸裂緊身衣
2017/08/11 15:17
案情逆轉！公婆索千萬遮羞費 上原多香子拒付才被爆不倫 案情逆轉！公婆索千萬遮羞費 上原多香子拒付才被爆不倫
2017/08/11 12:01
布裘世紀大復合又反轉？被爆離婚事宜仍在進行中 布裘世紀大復合又反轉？被爆離婚事宜仍在進行中
2017/08/11 13:21
「老二可以小不能沒…」 王心凌感情不順問題出在這 「老二可以小不能沒…」 王心凌感情不順問題出在這
2017/08/11 14:20
男友顧玩遊戲怎麼辦？ 三上悠亞：「脫內褲」就好 男友顧玩遊戲怎麼辦？ 三上悠亞：「脫內褲」就好
2017/08/11 12:04
謝賢哽咽談兒子謝霆鋒離婚 曝「好喜歡張柏芝」 謝賢哽咽談兒子謝霆鋒離婚 曝「好喜歡張柏芝」
2017/08/11 15:56
千億人母深V曬性感 被狠虧「沒胸還敢穿這種衣服」 千億人母深V曬性感 被狠虧「沒胸還敢穿這種衣服」
2017/08/11 12:58
陳子璇校花女戀愛了！「來張牽手照」男友視角閃到爆 陳子璇校花女戀愛了！「來張牽手照」男友視角閃到爆
2017/08/11 15:27
張作驥涉性侵入獄2年多 獲假釋下周出獄 張作驥涉性侵入獄2年多 獲假釋下周出獄
2017/08/11 10:22
40年前與甄珍離婚 謝賢自爆飆車到山上… 40年前與甄珍離婚 謝賢自爆飆車到山上…
2017/08/11 11:07
試過才知道…邵庭突破盲腸 點出小鐘單身原因 試過才知道…邵庭突破盲腸 點出小鐘單身原因
2017/08/11 12:16
胸以下全是腿 楊冪霸氣秀女王氣場 胸以下全是腿 楊冪霸氣秀女王氣場
2017/08/11 13:05
賈靜雯九九乘法表NG 修杰楷驚呆：要教咘咘學好數學 賈靜雯九九乘法表NG 修杰楷驚呆：要教咘咘學好數學
2017/08/11 11:50
沒有PS！《還珠》開鏡舊照出土 3女神顏值美炸 沒有PS！《還珠》開鏡舊照出土 3女神顏值美炸
2017/08/11 09:53
Angelababy再懷雙胞胎？黃曉明甜喊「一家小五口」 Angelababy再懷雙胞胎？黃曉明甜喊「一家小五口」
2017/08/11 10:21
台片「盪鞦韆性愛」轟動國際 留學生相挺高喊「台灣加油」 台片「盪鞦韆性愛」轟動國際 留學生相挺高喊「台灣加油」
2017/08/11 10:19
陳美鳳新加坡作秀 後台更衣被看光 陳美鳳新加坡作秀 後台更衣被看光
2017/08/11 12:05
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.