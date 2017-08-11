當了9年地下情人 何潤東妻淚憶「不能光明正大」

何潤東（右）與老婆相當恩愛。（翻攝自Peggy臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕男星何潤東與老婆「Peggy」愛情長跑9年，終於在去年結為夫妻，職業為專櫃小姐的Peggy當了9年的地下情人，始終不離不棄，今年迎來他們交往的10周年，Peggy在臉書分享10年來的心路歷程，感動不少網友。

何潤東與老婆聚少離多，但感情依舊穩定。（翻攝自Peggy臉書）

Peggy表示10年來他們的感情沒太大的改變，愛與信任仍在，工作忙碌的兩人婚後見面的時間一樣不多，她笑說唯一的改變就是能公開放閃，回想起過去當地下情人的日子，Peggy說：「無數個無法正大光明手牽手，像一般情侶般自在約會的日子，真的不是三言二語就能道盡。」但她仍感到驕傲，因為一路走來有許多困難，但他們都沒有放棄，表示即使一年可能見不到三個月，但對方永遠都在心裡。

何潤東與Peggy於去年步入禮堂。（資料照，記者胡舜翔攝）

Peggy也說也許外人看來他們聚少離多，但他們特別珍惜在一起的每分每秒，她也貼心的對何潤東喊話：「謝謝你的包容與支持，謝謝你辛苦工作照顧這個家，不能常見面的日子不用擔心我，因為有一個讓我一想到，會微笑、會感到心安、會覺得踏實的精神支柱在我心裡，那個人就是你，我心愛的老公。」