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貝克漢決戰地獄廚神戈登 戰前喊話：你不是廚師

2017/08/11 15:55

地獄廚神戈登罵人功力一流。（翻攝自戈登拉姆齊twitter）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕以罵人出名的「地獄名廚」Gordon Ramsay戈登拉姆齊，將在真人實境秀節目《The F Word》當中決戰前足球金童貝克漢，兩人還先拍預告片狂踩對手，算戰前喊話。

向來戰力超強的戈登，在《地獄廚房》、《廚神當道》、《地獄酒店》、《廚房噩夢》當中都少不了破口大罵橋段。罵功高強的他，曾經在英國有個實境節目《The F Word》，收攤之後時隔7年又在美國Fox TV復活。

地獄廚神戈登把對戰貝克漢的消息公布在twitter上。（翻攝自戈登拉姆齊twitter）

下一個將參加《The F Word》的決戰對象竟然是萬人迷貝克漢，而兩人在預告片當中就已經短兵相接。貝克漢首先挑釁戈登：「你已經不是一個廚師了，你只是個節目主持人。」戈登則反擊：「聽著！你可能是個帥哥，但你根本不懂廚藝。」貝克漢風趣回答：「我的老婆是辣妹（Spice Girl）成員，我知道怎麼用香料（I know my spices）。」其實這個節目所謂的「F Word」並不是大家想的F**K等髒話，而是指Food（食物）、Family（家庭）、Fun（樂趣），來賓會在節目讓主菜，而戈登則擔任評審角色。

貝克漢和戈登私底下其實一直是好朋友，也是老朋友，兩人還曾一起去旅行，這段節目將會在下週於Fox頻道播出。

貝克漢認為自己的廚藝絕對能戰勝戈登。（翻攝自貝克漢臉書）

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