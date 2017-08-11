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首頁 > 婉君推

47歲丁寧看電影肚皮超活躍 驚喊「好怕他出來」

2017/08/11 15:57

丁寧出席電影辣媽好孕到記者會。（記者王文麟攝）〔記者洪素津／台北報導〕超猛辣媽丁寧47歲懷上第三胎，今她出席電影《辣媽好孕到》媒體試映記者會，放映完畢後丁寧一臉驚恐，直說「看電影時小孩一直動，好怕他出來」，丁寧第三胎即將臨盆，說起47歲後又懷孕，丁寧笑說「可能是老天爺賞識我吧！但我會準備好面對一切挑戰」。

丁寧出席電影辣媽好孕到記者會。（記者王文麟攝）問起高齡生子有何不適，丁寧表示自己是運動員，其實還好，但話鋒一轉丁寧直說「年紀是真的有差，第三胎前期就所有不適症狀全部跑出來，常常耳鳴還睡不好，有時候不寧腿症也會發作」；丁寧表示孕期還是會去運動，不要因為懷孕就不動，即將迎接第三胎的丁寧也感嘆「核心肌群又要打掉重練了，一旦剖腹就很難練回來」但她表示或許人生就是這樣一直不斷歸零又重新學習。

另外丁寧分享這次高齡產子其實對自己有很大的體悟，同時也對社會案件有著更多感受，會更勇於發聲，也發現自己47歲懷孕其實是帶給很多人鼓勵或是出口，而家中一對兒女則是心情大不同，面對即將出生的弟弟，女兒略感不悅直呼「Oh！Man～」，兒子則是開心有弟弟相伴，而面對再次養育小baby，丁寧開心直呼「那就來吧！」

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