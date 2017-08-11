大無限樂團喝火龍果汁秀中文 撞鬼嚇到睡不著

大無限樂團 Do As Infinity聯訪，體驗火龍果汁滋味。（記者潘少棠攝）〔記者羅子欣／台北報導〕日本搖滾樂團「大無限樂團」（Do as Infinity）出道18年，去年11月曾受邀來台參加「愛愛搖滾帳篷音樂節」，表演受到粉絲熱烈歡迎，而興起開演唱會的想法，因此將在明晚於ATT SHOWBOX舉辦演唱會，他們今接受媒體聯訪時，團員大渡亮和伴都美子不忘親切用中文打招呼，表示再度來台很榮幸也非常興奮，伴都美子更透露對台式按摩念念不忘，這次也想再體驗。

大無限樂團 Do As Infinity聯訪，體驗火龍果汁滋味。（記者潘少棠攝）兩人當工作夥伴18年，會不會有意見不和的時候？大渡亮表示：「我們關係像家人，其實相處起來是輕鬆愉快的。」但也笑說自己年紀比較大，會選擇讓對方；至於如果沒當歌手，有考慮過什麼職業？大渡亮透露想要當司機，而伴都美子則因為很愛小動物，會想嘗試跟動物有關的工作。

而他們來台正值暑假，天氣十分炎熱，主辦單位特別準備火龍果汁讓兩人消消暑，還體驗如何切火龍果，笑說十分有趣，對火龍果的滋味讚不絕口，分別用中文跟日文讚：「真好喝！」大渡亮更搞笑拿沾有紅色汁液的刀子拍照；另外，聽聞下下週台灣將遇到「鬼門開」，他們也分享撞鬼經驗，大渡亮曾住到不乾淨的飯店，透露感覺有人在房間內走來走去，讓他怕到連續幾天睡不著，而伴都美子雖沒撞鬼，卻常做奇怪的夢，曾夢過外星人來抓她，試圖要取走她血管裡的毛，讓她印象超深刻。