大無限樂團喝火龍果汁秀中文 撞鬼嚇到睡不著

大無限樂團 Do As Infinity聯訪,體驗火龍果汁滋味。(記者潘少棠攝)〔記者羅子欣/台北報導〕日本搖滾樂團「大無限樂團」(Do as Infinity)出道18年,去年11月曾受邀來台參加「愛愛搖滾帳篷音樂節」,表演受到粉絲熱烈歡迎,而興起開演唱會的想法,因此將在明晚於ATT SHOWBOX舉辦演唱會,他們今接受媒體聯訪時,團員大渡亮和伴都美子不忘親切用中文打招呼,表示再度來台很榮幸也非常興奮,伴都美子更透露對台式按摩念念不忘,這次也想再體驗。

兩人當工作夥伴18年,會不會有意見不和的時候?大渡亮表示:「我們關係像家人,其實相處起來是輕鬆愉快的。」但也笑說自己年紀比較大,會選擇讓對方;至於如果沒當歌手,有考慮過什麼職業?大渡亮透露想要當司機,而伴都美子則因為很愛小動物,會想嘗試跟動物有關的工作。

而他們來台正值暑假,天氣十分炎熱,主辦單位特別準備火龍果汁讓兩人消消暑,還體驗如何切火龍果,笑說十分有趣,對火龍果的滋味讚不絕口,分別用中文跟日文讚:「真好喝!」大渡亮更搞笑拿沾有紅色汁液的刀子拍照;另外,聽聞下下週台灣將遇到「鬼門開」,他們也分享撞鬼經驗,大渡亮曾住到不乾淨的飯店,透露感覺有人在房間內走來走去,讓他怕到連續幾天睡不著,而伴都美子雖沒撞鬼,卻常做奇怪的夢,曾夢過外星人來抓她,試圖要取走她血管裡的毛,讓她印象超深刻。