限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁 > 婉君推

大無限樂團喝火龍果汁秀中文 撞鬼嚇到睡不著

2017/08/11 17:28

大無限樂團 Do As Infinity聯訪，體驗火龍果汁滋味。（記者潘少棠攝）〔記者羅子欣／台北報導〕日本搖滾樂團「大無限樂團」（Do as Infinity）出道18年，去年11月曾受邀來台參加「愛愛搖滾帳篷音樂節」，表演受到粉絲熱烈歡迎，而興起開演唱會的想法，因此將在明晚於ATT SHOWBOX舉辦演唱會，他們今接受媒體聯訪時，團員大渡亮和伴都美子不忘親切用中文打招呼，表示再度來台很榮幸也非常興奮，伴都美子更透露對台式按摩念念不忘，這次也想再體驗。

大無限樂團 Do As Infinity聯訪，體驗火龍果汁滋味。（記者潘少棠攝）兩人當工作夥伴18年，會不會有意見不和的時候？大渡亮表示：「我們關係像家人，其實相處起來是輕鬆愉快的。」但也笑說自己年紀比較大，會選擇讓對方；至於如果沒當歌手，有考慮過什麼職業？大渡亮透露想要當司機，而伴都美子則因為很愛小動物，會想嘗試跟動物有關的工作。

而他們來台正值暑假，天氣十分炎熱，主辦單位特別準備火龍果汁讓兩人消消暑，還體驗如何切火龍果，笑說十分有趣，對火龍果的滋味讚不絕口，分別用中文跟日文讚：「真好喝！」大渡亮更搞笑拿沾有紅色汁液的刀子拍照；另外，聽聞下下週台灣將遇到「鬼門開」，他們也分享撞鬼經驗，大渡亮曾住到不乾淨的飯店，透露感覺有人在房間內走來走去，讓他怕到連續幾天睡不著，而伴都美子雖沒撞鬼，卻常做奇怪的夢，曾夢過外星人來抓她，試圖要取走她血管裡的毛，讓她印象超深刻。

新聞送上來！ 快加入APP、LINE好友

iOS

Android

APP下載

LINE好友

相關新聞

今日TOP 10
鐵達尼號CP爆成真 李奧納多&溫絲蕾甜蜜遊法國 鐵達尼號CP爆成真 李奧納多&溫絲蕾甜蜜遊法國
2017/08/11 10:57
黛妃掙扎9小時辛苦產下哈利王子 查爾斯說了這句話讓她徹底心碎 黛妃掙扎9小時辛苦產下哈利王子 查爾斯說了這句話讓她徹底心碎
2017/08/11 09:35
瞎爆知名主播陪睡中國富商 名嘴「人命關天」封口 瞎爆知名主播陪睡中國富商 名嘴「人命關天」封口
2017/08/11 11:36
小小瑜素顏宛如學生妹 海風一吹E奶快炸裂緊身衣 小小瑜素顏宛如學生妹 海風一吹E奶快炸裂緊身衣
2017/08/11 15:17
案情逆轉！公婆索千萬遮羞費 上原多香子拒付才被爆不倫 案情逆轉！公婆索千萬遮羞費 上原多香子拒付才被爆不倫
2017/08/11 12:01
布裘世紀大復合又反轉？被爆離婚事宜仍在進行中 布裘世紀大復合又反轉？被爆離婚事宜仍在進行中
2017/08/11 13:21
「老二可以小不能沒…」 王心凌感情不順問題出在這 「老二可以小不能沒…」 王心凌感情不順問題出在這
2017/08/11 14:20
男友顧玩遊戲怎麼辦？ 三上悠亞：「脫內褲」就好 男友顧玩遊戲怎麼辦？ 三上悠亞：「脫內褲」就好
2017/08/11 12:04
謝賢哽咽談兒子謝霆鋒離婚 曝「好喜歡張柏芝」 謝賢哽咽談兒子謝霆鋒離婚 曝「好喜歡張柏芝」
2017/08/11 15:56
千億人母深V曬性感 被狠虧「沒胸還敢穿這種衣服」 千億人母深V曬性感 被狠虧「沒胸還敢穿這種衣服」
2017/08/11 12:58
陳子璇校花女戀愛了！「來張牽手照」男友視角閃到爆 陳子璇校花女戀愛了！「來張牽手照」男友視角閃到爆
2017/08/11 15:27
張作驥涉性侵入獄2年多 獲假釋下周出獄 張作驥涉性侵入獄2年多 獲假釋下周出獄
2017/08/11 10:22
40年前與甄珍離婚 謝賢自爆飆車到山上… 40年前與甄珍離婚 謝賢自爆飆車到山上…
2017/08/11 11:07
試過才知道…邵庭突破盲腸 點出小鐘單身原因 試過才知道…邵庭突破盲腸 點出小鐘單身原因
2017/08/11 12:16
胸以下全是腿 楊冪霸氣秀女王氣場 胸以下全是腿 楊冪霸氣秀女王氣場
2017/08/11 13:05
賈靜雯九九乘法表NG 修杰楷驚呆：要教咘咘學好數學 賈靜雯九九乘法表NG 修杰楷驚呆：要教咘咘學好數學
2017/08/11 11:50
沒有PS！《還珠》開鏡舊照出土 3女神顏值美炸 沒有PS！《還珠》開鏡舊照出土 3女神顏值美炸
2017/08/11 09:53
Angelababy再懷雙胞胎？黃曉明甜喊「一家小五口」 Angelababy再懷雙胞胎？黃曉明甜喊「一家小五口」
2017/08/11 10:21
台片「盪鞦韆性愛」轟動國際 留學生相挺高喊「台灣加油」 台片「盪鞦韆性愛」轟動國際 留學生相挺高喊「台灣加油」
2017/08/11 10:19
陳美鳳新加坡作秀 後台更衣被看光 陳美鳳新加坡作秀 後台更衣被看光
2017/08/11 12:05
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.