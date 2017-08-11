大膽情慾流動 黑木瞳不倫經典《失樂園》在台重映

黑木瞳在《失樂園》中和役所廣司大談婚外情。（翻攝自YouTube）

〔記者羅子欣／綜合報導〕日本經典情慾電影《失樂園》，改編自名作家渡邊淳一同名小說，女星黑木瞳在片中大膽化身慾女，深陷婚外情禁忌的快感與肉體的歡愉中，片中和男主角役所廣司有許多激烈的性愛場面，1997年推出時轟動社會，也讓她因此聲名大噪及獲獎無數，還讓「失樂園」一詞成為日本婚外情的代稱，而這部情慾經典之作，將在上映20年後重出江湖，下月將在台重新上映。

經典情慾片《失樂園》下月將重映。（可樂電影提供）

《失樂園》故事描述一名在工作上不得志的資深編輯久木祥一郎，因和妻子相敬如冰，女兒也很少回家，對枯燥的生活感到喘不過氣，卻在此時遇見在婚姻中得不到關愛的業餘書法家松原凜子，兩個孤獨的靈魂天雷勾動地火，在瘋狂炙熱的性愛中，感情越陷越深，直到一發不可收拾，東窗事發後，兩人拋下一切，在大雪紛飛的夜晚直奔一棟秘密別墅，最後雙雙在性愛高潮中服毒自殺殉情。

黑木瞳在電影《失樂園》中和役所廣司有多場大膽性愛戲。（翻攝自YouTube）

黑木瞳保養得宜，完全看不出今年已56歲，當年36歲的她大螢幕處女作就突破尺度，也立刻奠定她在影壇的地位，為紀念上映20周年，也讓觀眾能再度回味經典及黑木瞳當年的超級美貌，該片於1998年曾在台上映，下月8日將再度上映。