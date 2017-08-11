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陳子璇校花女戀愛了！「來張牽手照」男友視角閃到爆

2017/08/11 15:27

陳思妤陽光的性格深受年輕人喜愛。（翻攝自臉書）〔娛樂頻道／綜合報導〕補教名師陳子璇的校花女兒「咪咪」陳思妤，外型甜美清新，曾主持過網路節目及拍攝沐浴乳廣告，陽光性格深獲粉絲喜愛，近日貼出疑為男友視角的牽手照，令許多人好奇，是否已開始談戀愛了。陳思妤（右）遺傳了媽媽陳子璇（左）優良基因。（翻攝自臉書）

陳思妤貼出牽手照，讓網友好奇是否戀愛了。（翻攝自Instagram）陳思妤11日在Instagram貼出看海意境照，她身穿黑色長袖上衣搭配短褲，隨意將馬尾紮起，悠閒地站在欄杆前遠眺海邊戲水遊客，她的右手向後一伸，握住另一人的左手，語帶暗示寫下「我也來一張牽手照」，並附上2個哭笑不得的表情符號，「男友視角照」讓許多粉絲瞬間崩潰。

陳思妤（左）甜吻男友。（翻攝自Instagram）陳思妤（左）與男友李季澄穩定交往2年。（翻攝自Instagram）細查後發現，該照確實為男友視角，陳思妤已有穩定交往中的男友李季澄，該男目前就讀台大會計系，她先前貼出多張合照，去年8月還共赴迪士尼慶祝交往一周年，以此推算，友人曾留言詢問臉書不放閃照，是怕被媽媽知道交男友？她笑說：「我媽怕我放了就沒人理我了哈哈哈哈。」陳思妤（右）去年8月曾與男友李季澄赴迪士尼慶祝交往一周年。（翻攝自Instagram）李季澄（前）甜蜜背著陳思妤（後）。（翻攝自Instagram）

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