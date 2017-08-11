楊丞琳率鬼驚嚇西門町 20紅衣小女孩血色踩街

《紅衣小女孩2》踩街活動，楊丞琳。（記者胡舜翔攝）

〔記者盧家豪／台北報導〕《紅衣小女孩2》導演程偉豪今率演員楊丞琳、詹宛儒、吳念軒及大批紅衣小女孩到西門町踩街造勢小女孩群恐怖扮相讓民眾直呼恐怖。程偉豪與演員群坐著吉普車「遶境」步行區，將現場擠得水洩不通，人氣爆棚。

大批紅衣小女孩今到西門町踩街造勢，十分吸睛。（記者胡舜翔攝）

楊丞琳一現身即引起尖叫，她更拿著大聲公搞笑自我介紹：「我是楊丞琳，姓楊不姓林，林依晨沒演這部喔！」車隊由屈臣氏前廣場一路進到電影街，沿途近百人隨行，終點處更早有影迷等候多時，場面熱鬧。

《紅衣小女孩2》踩街活動。（記者胡舜翔攝）

談到拍片經過有無遇過最可怕的情形，楊丞琳笑說是殺青前「女兒」詹宛儒得流感，很怕被她傳染，至於過程印象最深刻的，她則表示因為重頭戲很多，幾乎場場都印象很深，反而是程偉豪溫和的導戲方式，同時又對演員要求到最高，很欽佩他做電影、愛電影的精神。

《紅衣小女孩2》踩街活動，楊丞琳（左）、導演程偉豪。（記者胡舜翔攝）

楊這次二次詮釋媽媽角色，扮演15歲少女的媽，被問到現實準備當媽了沒，她秒答「目前沒有打算」，又笑笑即刻聊回電影。

《紅衣小女孩2》8月25日鬼門開上映。

《紅衣小女孩2》踩街活動，楊丞琳（左）、導演程偉豪。（記者胡舜翔攝） 《紅衣小女孩2》踩街活動，吳念軒（左起）、詹宛儒、楊丞琳、導演程偉豪。（記者胡舜翔攝）