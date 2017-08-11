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首頁 > 婉君推

女星爆SpeXial Teddy自動加戲撩妹 真的超厲害

2017/08/11 14:41

Teddy（右）於《老爸上身》中展現撩妹功力。（CHOCO TV提供）〔記者馮亦寧／台北報導〕CHOCO TV暑假青春校園劇《老爸上身》首播獲好評，謝祖武在戲裡大玩「老爸靈魂附上女兒身」情節，許多網友都覺得劇情有趣，還說每天30分鐘看不過癮。

黃姵嘉（左）、邱昊奇於《老爸上身》劇中有「近距離親熱戲」。（CHOCO TV提供）飾演謝祖武女兒的黃姵嘉在粉絲團直播活動當中還現場大爆料說：SpeXial的Teddy撩妹功力一流。她說：「Teddy在現場會自己加戲，他有一次加戲整個嚇瘋我，有一場戲他突然說『我有一招厲害的』，然後突然就把我連人帶椅子整個拉到他身邊，臉貼超近，我當下瞬間真的覺得臉紅、心跳加速，從那次起，我打從心底覺得Teddy太會撩妹了！」

謝祖武在戲中和邱昊奇有段吻戲，讓邱昊奇直嚷：跟武哥演吻戲緊張10倍。邱昊奇打趣說：「有多少人可以和氣場這麼強的前輩演吻戲，而且非常近距離，當下武哥眼神直盯著我看，心跳跳很快，還緊張到微微發抖。」謝祖武（右四）、曹蘭（左四）等人領銜主演的《老爸上身》。（CHOCO TV提供）

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