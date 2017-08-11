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首頁 > 婉君推

李毓芬酒醉夜襲黃仁德 主動扒光床上躺好

2017/08/11 14:34

李毓芬在《我和我的四個男人》為黃仁德做早餐。（東森提供）〔記者吳志偉／台北報導〕李毓芬在新戲中，不但主動為黃仁德準備早餐，還為搏取他的歡心，特意加班學做菜。而外表看似冰冷的黃仁德竟然拉李毓芬「開房間」，更一連開了5、6間房！不只一進房就強壓她躺下，更劈頭就問她「舒不舒服？」

李毓芬在《我和我的四個男人》與許維恩勾心鬥角。（東森提供）東森、台視《我和我的四個男人》李毓芬（飾林春嬌）與黃仁德（飾易盛）因「開房間」而關係大躍進，沒想到她竟然又藉著酒意夜襲黃仁德家！不但主動跑進他家還衝進房間，黃仁德一轉身看到李毓芬把自己扒光，人還已經躺在他的床上，預告一出就讓觀眾驚訝直呼：「這進展也太快了吧！」笑說這是他們看過「最刺激」、「最快速」的偶像劇。

李毓芬（左）在《我和我的四個男人》與許維恩（右）因不合而大打出手。（東森提供）「創作才子」嚴爵在第二集終於帥氣現身，不但為李毓芬彈吉他唱歌，還溫柔為她擦鞋。劇中將出現讓嚴爵緊張到爆汗的接吻橋段，他透露其實這是跟李毓芬的第一場對戲，還要對著穿婚紗的李毓芬深情說：「我愛妳，妳好美。」讓人更加好奇兩人之後的發展。

嚴爵在《我和我的四個男人》飾演李毓芬初戀的完美學長。（東森提供）許孟哲戲裡飾演李毓芬的全能軍師「李必合」，堪稱地表最強男閨密，工作、愛情上都超相挺，讓女性觀眾紛紛吶喊：「我的身邊也要一個李必合！」沒想到他第二集卻一反男閨密形象，超Man許下結婚承諾，面對哭泣的李毓芬大膽求婚說出「我娶妳」，預告一出就掀起熱議。許孟哲（中）在《我和我的四個男人》被封「地表最強閨蜜」。（東森提供）

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