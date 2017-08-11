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首頁 > 婉君推

（影音）郭靜最怕被句點 左左右右一句話就KO她

2017/08/11 15:00

郭靜獨挑大梁，主持娛樂新聞TVBS《星鮮話》。（記者陳奕全攝）〔記者林俐瑄／台北報導〕郭靜主持娛樂新聞TVBS《星鮮話》，今辦記者會。郭靜獨挑大梁難免緊張，最怕遇到句點王，收視壓力更讓她面露難色。日前已開始錄影，其中一集來賓是左左右右，問及最喜歡的主持人，左左右右笑說：「小燕姊。」一句話把她KO，完全沒給她面子。

「我昨天跟左左右右玩遊戲，請她們選出最喜歡的主持人，選項有香蕉哥哥、小燕姊、還有我」，她心想，自己有主場優勢，加上曾經跟左左右右互動過，「她們應該會選我吧」，結果左左右右果斷選擇張小燕，完全沒給她面子，她只好自我安慰：「小孩子真的很純真，喜歡誰就選誰，沒有那麼世故。」

她預告節目不會太八卦、也不走綜藝路線，希望讓藝人好好宣傳，她自嘲能體會宣傳期藝人的無奈：「譬如我每次發專輯大家都會問我緋聞的問題，新聞出來都不知道我發片了。」

因為主持經驗還不多，她加倍認真做功課，自認怕遇到「句點王」，擔心冷場要填補空白時間。至於最想訪問來賓，她笑說，最近在追韓劇《河伯的新娘》，很欣賞男主角南柱赫，但又擔心面對面會難以掩飾內心激動，「怕對方會覺得我很不專業」。

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