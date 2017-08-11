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痴情男一週自殺2次 導演喊話邀看片珍惜生命

2017/08/11 13:11

王男自殺獲救後，抱著所長痛哭。（資料照，記者王捷翻攝）〔記者許世穎／台北報導〕昨有報導指出台南一位王姓男子與女友交往4個月，每個月賺2萬多元，15K都拿來養女友，沒想到女友提分手，讓王男一週自殺2次，媒體以「痴情男子漢」報導。電影《痴情男子漢》導演連奕琦看到新聞後相當關心，希望能夠找到王男，並邀請他來看電影，喊話「希望電影可以給他幸福快樂勇氣與夢想」。

20歲的王男由阿嬤帶大，退伍後在工地當粗工，4個月前透過朋友介紹認識了女友，月薪約2萬，每個月只留5000元當零用錢，剩下的錢都花在女友身上。但交往4個月後，女友提出分手，疑似另結新歡，王男希望如果不能在一起，以後就不要再聯絡，但女友稱希望兩人還是朋友，也仍對他關心，自認被當備胎的王男，上週跳河自殺，所幸獲救。

不料父親節早上，阿嬤又發現王男不在家，很擔心他是否又再度輕生，報警後警方透過手機定位找到在河堤旁的王男，將他帶回警局保護管束，苦勸他3小時後，王男抱著所長痛哭完後回家。

《痴情男子漢》導演連奕琦看到新聞後相當關心，希望找到王男，並邀請他看電影。（鐵人文創提供）由於媒體以「痴情男子漢」報導王男，導演連奕琦也相當關注，更希望王男不要為愛做傻事，鼓勵他這世界還有很多美好的事情等待著他。王男的生長背景也和電影《痴情男子漢》蔡凡熙飾演的陳二崁相似，片中二崁是由許效舜飾演的阿公帶大。

連奕琦直說：「因為他（王男）為愛不顧一切，就像二崁一樣，但愛是不求回報的，還有更多值得愛的人等待他去愛，看完這部電就懂了。」他希望能夠找到王男，並邀請他欣賞電影《痴情男子漢》，也歡迎認識王男的親友跟電影公司聯絡。

☆自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。☆

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