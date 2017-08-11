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首頁 > 婉君推

千億人母深V曬性感 被狠虧「沒胸還敢穿這種衣服」

2017/08/11 12:58

奶茶妹擁有脫俗空靈的氣質，是不少網友心中的女神。（翻攝自Instagram）〔娛樂頻道／綜合報導〕「奶茶妹」章澤天去年3月為千億CEO劉強東產下一女，從「千億少婦」成功晉升「千億人母」，婚後仍不時透過社群網站分享生活點滴，此次難得小露性感，穿上深V禮服，美美亮相，竟被狠虧胸太小，意外引起討論。

奶茶妹11日在Instagram貼出素顏用餐照，她身穿黑色細肩深V禮服，露出鎖骨及美肩，對鏡頭撥髮燦笑，散發脫俗的空靈氣質，但因胸前一片平坦，撐不起衣服原有美感，讓不少網友相當失望，直呼「好看是好看，但是，平胸穿不出这衣服的美感啊！」、「 飛機場不適合穿」、「平胸穿這類的不太好看」、「沒胸還敢穿這種衣服。」

奶茶妹罕秀性感，卻被狠虧平胸。（翻攝自Instagram）「奶茶妹」章澤天原為中國清華大學校花，2010年因拿著一杯奶茶的照片在網路上曝光，氣質清新脫俗，成為網友瘋狂搜尋對象，畢業後隨即進入微軟企業工作，並與千億CEO劉強東結婚，成為豪門少婦，人生歷程如此順遂，讓不少網友相當羨慕。奶茶妹2010年以一張手拿奶茶的照片，在網路上爆紅。（翻攝自網路）

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