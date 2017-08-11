試過才知道…邵庭突破盲腸 點出小鐘單身原因
2017/08/11 12:16
《旅行應援團》邵庭（左）虧小鐘是「空包哥」。（衛視中文台提供）〔記者林俐瑄／台北報導〕衛視中文台《旅行應援團》推出暑假特別企劃，主持人各分3組進行對抗賽，擲骰子決定要前往哪個縣市闖關吃美食，謝忻與緋聞男友王少偉、邵庭及黃金單身漢小鐘，唯獨庹宗康是帶著同性的無尊，無尊特地男扮女裝，庹宗康虧說：「心裡舒坦許多！」
《旅行應援團》庹宗康（左）與無尊（右）同組。（衛視中文台提供）小鐘身為演藝圈黃金單身漢，邵庭說，自己本來很欣賞小鐘的為人，但這次合作後終於了解他光棍的原因，絕對不是「省錢小氣」，突破盲點指出他常發「空包彈」。因為小鐘在挑戰關卡時，總「空空而回」，最好笑的莫過於大家要在水田裡找出最粗的「美人腿」，小鐘興奮的割下看似又粗又長的筊白筍，未料葉子剝完才發現是空殼，被笑「中看不中用」，還幫他冠上「空包哥」的稱號。
王少偉為了男人的面子，在水田裡時也是拚命尋找又粗又長的筊白筍，找得太用力卻弄濕胯下，讓同隊的謝忻看了很害羞，趕緊呼喊工作人員幫忙處理，一整集跟王少偉黏在一起的她心裡甜滋滋，還採小花贈送表心意，抓住錄影空檔就忙曬恩愛。精采的內容請鎖定12日晚間7點，衛視中文台《旅行應援團》。《旅行應援團》謝忻（右）跟王少偉（左）嘴對嘴頂蘋果。（衛視中文台提供）