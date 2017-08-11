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首頁 > 婉君推

（影音）最屌國片也有Freestyle！超幽默預告又來啦

2017/08/11 11:54

《大佛普拉斯》第二支前導預告再度引爆話題，網友激讚：預告太有才了。（甲上提供）〔記者許世穎／綜合報導〕電影《大佛普拉斯》，在今年台北電影節橫掃包括最佳劇情長片與百萬首獎等5項大獎，導演黃信堯先前親下海以流利台語闡述電影中詼諧幽默卻又充滿悲憫情懷的聲音演出，被網友瘋狂轉推，更激讚：「今年最屌國片！」昨第二支預告曝光，黃信堯親解釋片名「普拉斯」由來，讓人驚呼：「企劃實在太有才」。

《大佛普拉斯》的每支預告片都揭露台灣人的「三聲無奈」，繼首支「沒錢篇」，昨再曝光第二彈「沒背景篇」，除了搞笑指出「有錢人在社會走跳是三分靠作弊、七分靠背景…」，更透露片名的普拉斯正是來自「Plus」，還澄清不是因為電影公司英文名是「A普拉斯」的關係。

黃信堯在預告中解釋片名加上Plus「聽起來比較有國際觀」。（翻攝自Youtube）黃信堯解釋靈感來自I Phone 6之後推出的6 plus，「而且片名加上Plus聽起來比較有國際觀」。至於三聲無奈除了沒錢、沒背景的第三聲到底為何？黃信堯也預告將在下一集揭曉，再度讓粉絲敲碗期待。《大佛普拉斯》10月13日在台上映。

《大佛普拉斯》前導預告「沒背景篇」：〈影片取自YouTube，如遭移除敬請見諒〉

《大佛普拉斯》前導預告「沒錢篇」重溫請看此：〈影片取自YouTube，如遭移除敬請見諒〉

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