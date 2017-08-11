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首頁 > 婉君推

半年怒甩22公斤 肥肚漫畫家變六塊肌型男

2017/08/11 12:45

權修得知老婆懷孕後開始減重。（翻攝自mykoreanhusband IG）〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓35歲大叔權修是位漫畫作家，以四格漫畫形式描述日常生活，他與老婆也有經營自己的Youtube頻道，將日常生活拍成影片。近日權修PO出一系列成功減重照片，引起熱議，從小身材就圓潤他，長大後因生活作息不正常，沒有控制飲食跟規律運動，曾一度胖到86公斤，不過他近日得知澳洲籍老婆懷有身孕，為了照顧老婆、小孩還有未來的生活，下定決心要減肥，持續了6個月，成功甩肉22公斤。

權修成功甩肉22公斤。（翻攝自mykoreanhusband IG）權修從小就接受自己胖的事實，從不在乎別人怎麼看他，還曾被戲稱豬，長大後的健康更是每況愈下，因常與朋友聚餐而沒有固定吃飯時間，也沒有規律運動來控制體重，就這樣一路胖到86公斤，直到半年前老婆懷孕，權修意識到不能在這樣下去，決定改變生活模式，開始每天跟著教練鍛鍊體態加上控制飲食，老婆每天拍攝Vlog記錄這珍貴的過程。

權修透過規律運動與改變飲食成功甩肉。（翻攝自mykoreanhusband IG）權修老婆將這個計畫命名為「最後一次機會（The Last Chance）」，為了更有效率減肥，教練設計了不一樣的訓練菜單，像是雪地做瑜伽、在負3度的氣溫下，到河邊慢跑，搭配均衡的飲食，5個月後，體重減到剩下71公斤，第6個月最終減了22公斤並拍攝紀念照，身體線條匀稱，胸肌跟六塊肌也都炸了出來，不但重拾自信，也揮別肥肚大叔的稱號。權修展現完美肌肉線條。（翻攝自mykoreanhusband IG）

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