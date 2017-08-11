男友顧玩遊戲怎麼辦？ 三上悠亞：「脫內褲」就好

〔即時新聞／綜合報導〕日本人氣AV女優三上悠亞，擁有清純甜美的外型，從女偶像轉戰拍AV，靠著天使臉孔與F奶魔鬼身材，人氣直線竄升，更被受封「國民AV女優」，近日她來台宣傳台灣限定寫真集《Your girl》，受訪時被問到「男友只顧玩遊戲，忽略女友該怎麼辦？」三上悠亞則立刻回答「脫內褲」就好。

三上悠亞近期推出台灣限定寫真集《Your girl》，日前在成人展舉辦簽書會，吸引約200名男粉絲前來爭睹女神風采，現場擠得水洩不通；而對「台灣男生」的印象如何？三上悠亞則大讚「很溫柔、很時尚」。

據《ETNEWS星光雲》報導，三上悠亞接受訪問時被問到，若男友只顧玩遊戲，而忽略女友時，該怎麼做才能吸引男方的注意力？三上悠亞秒答「脫內褲」，並解釋因為脫了內褲，男生就不會把心思放在遊戲上了；三上悠亞也透露，若用撒嬌去喚起男生注意，反而會有反效果，因此她都用和男方一樣冷漠的態度來回敬對方，「這招真的很有效」。