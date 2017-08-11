《綠箭俠》男星偕妻參加同志大遊行 這樣霸氣反擊恐同言論攻擊

《綠箭俠》男星史蒂芬艾梅爾（中右），日前帶著妻子一起參加溫哥華同志大遊行。（翻攝自史蒂芬艾梅爾臉書）〔記者陳昱均／綜合報導〕在影集《綠箭俠》（Arrow）中飾演男主角「奧利佛奎恩」（Oliver Queen）的36歲加拿大男星史蒂芬艾梅爾（Stephen Amell），雖然是個直男，也在2012年與曾參加過《超級名模生死鬥》的妻子卡珊卓共組了幸福家庭，但因過去曾經演出過同志相關劇集《同志亦凡人》（Queer as Folk）、《但丁角》（Dante’s Cove），所以近年來常為LGBT族群發聲，一直被視為「同志友好藝人」的代表之一。6日他就帶著妻子一起參加了今年度的溫哥華同志大遊行，2人不只一起在彩虹道路前合影，史蒂芬艾梅爾更在背後綁了各色長條氣球，來將自己扮成一隻色彩繽紛的孔雀，親自以行動力挺；沒想到，他這樣的舉動卻引來不少恐同網友在他臉書上發表仇恨攻擊的言論，史蒂芬艾梅爾則是相當不以為意，以相當霸氣又幽默的方式來進行反擊。

史蒂芬艾梅爾在溫哥華同志大遊行上，用氣球把自己打扮成一隻花枝招展的孔雀，相當引人注目。（翻攝自史蒂芬艾梅爾臉書）

史蒂芬艾梅爾在把自己與妻子參加同志大遊行的照片PO在臉書上後，就吸引大批網友瘋狂點讚，也因此舉獲得不少讚賞，然而還是有部分反同網友認為他的舉動與照片很刺眼，在底下紛紛留下像是：「你這樣做，就是在干擾神所創造的常理」、「同性伴侶將導致人類滅亡，以後就不會有醫生幫你看病了」、「在這些PO文之前還對你比較有敬意一些」的歧視與攻擊性言論，讓人看了超傻眼。

史蒂芬艾梅爾雖然本身是直男，但也一直在為LGBT族群發聲。（翻攝自NBC Bay Area）對此，史蒂芬艾梅爾隔天就在臉書發文：「臉書！這到底是怎麼一回事！今早我在翻閱我的夜面時，真的被某些在我昨天參加溫哥華同志大遊行的2張照片底下的留言震驚到了，大部份雖然是正面的，但也有不少部分是負面的」，並表示自己在同志大遊行上與妻子朋友共度了一段很棒的時間，因此認識了很多想活出自我、充滿活力的人群，接著便放話：「如果明年我還在溫哥華的話，我不只會回去參加，甚至還會直接走入遊行隊伍當中」，對於歧視和攻擊言論也霸氣反擊：「給那些酸民：去別人的臉書上繼續成為歷史上錯誤的那一端吧！」

史蒂芬艾梅爾對於自己臉書頁面上照片底下的反同與恐同言論，霸氣做出了回應。（翻攝自史蒂芬艾梅爾臉書）不僅如此，他之後還收集了不少網友幫他製作的惡搞圖，直接大開嘲諷用圖來回應那些看他與LGBT族群不順眼的酸民，被網友和粉絲們讚爆，直呼他的舉動真是帥到不行，不愧是備受愛戴的「綠箭俠」。 史蒂芬艾梅爾還轉PO網友製作的惡搞圖，來表示自己不在意酸民的批評。（翻攝自史蒂芬艾梅爾臉書） 不僅如此，還有網友惡搞表示這套衣服就是史蒂芬艾梅爾所飾演的「綠箭俠」新戲服。（翻攝自史蒂芬艾梅爾臉書）