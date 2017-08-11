限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁 > 東推西推

《綠箭俠》男星偕妻參加同志大遊行 這樣霸氣反擊恐同言論攻擊

2017/08/11 12:24

《綠箭俠》男星史蒂芬艾梅爾（中右），日前帶著妻子一起參加溫哥華同志大遊行。（翻攝自史蒂芬艾梅爾臉書）〔記者陳昱均／綜合報導〕在影集《綠箭俠》（Arrow）中飾演男主角「奧利佛奎恩」（Oliver Queen）的36歲加拿大男星史蒂芬艾梅爾（Stephen Amell），雖然是個直男，也在2012年與曾參加過《超級名模生死鬥》的妻子卡珊卓共組了幸福家庭，但因過去曾經演出過同志相關劇集《同志亦凡人》（Queer as Folk）、《但丁角》（Dante’s Cove），所以近年來常為LGBT族群發聲，一直被視為「同志友好藝人」的代表之一。6日他就帶著妻子一起參加了今年度的溫哥華同志大遊行，2人不只一起在彩虹道路前合影，史蒂芬艾梅爾更在背後綁了各色長條氣球，來將自己扮成一隻色彩繽紛的孔雀，親自以行動力挺；沒想到，他這樣的舉動卻引來不少恐同網友在他臉書上發表仇恨攻擊的言論，史蒂芬艾梅爾則是相當不以為意，以相當霸氣又幽默的方式來進行反擊。

史蒂芬艾梅爾在溫哥華同志大遊行上，用氣球把自己打扮成一隻花枝招展的孔雀，相當引人注目。（翻攝自史蒂芬艾梅爾臉書）
史蒂芬艾梅爾在把自己與妻子參加同志大遊行的照片PO在臉書上後，就吸引大批網友瘋狂點讚，也因此舉獲得不少讚賞，然而還是有部分反同網友認為他的舉動與照片很刺眼，在底下紛紛留下像是：「你這樣做，就是在干擾神所創造的常理」、「同性伴侶將導致人類滅亡，以後就不會有醫生幫你看病了」、「在這些PO文之前還對你比較有敬意一些」的歧視與攻擊性言論，讓人看了超傻眼。

史蒂芬艾梅爾雖然本身是直男，但也一直在為LGBT族群發聲。（翻攝自NBC Bay Area）對此，史蒂芬艾梅爾隔天就在臉書發文：「臉書！這到底是怎麼一回事！今早我在翻閱我的夜面時，真的被某些在我昨天參加溫哥華同志大遊行的2張照片底下的留言震驚到了，大部份雖然是正面的，但也有不少部分是負面的」，並表示自己在同志大遊行上與妻子朋友共度了一段很棒的時間，因此認識了很多想活出自我、充滿活力的人群，接著便放話：「如果明年我還在溫哥華的話，我不只會回去參加，甚至還會直接走入遊行隊伍當中」，對於歧視和攻擊言論也霸氣反擊：「給那些酸民：去別人的臉書上繼續成為歷史上錯誤的那一端吧！」

史蒂芬艾梅爾對於自己臉書頁面上照片底下的反同與恐同言論，霸氣做出了回應。（翻攝自史蒂芬艾梅爾臉書）不僅如此，他之後還收集了不少網友幫他製作的惡搞圖，直接大開嘲諷用圖來回應那些看他與LGBT族群不順眼的酸民，被網友和粉絲們讚爆，直呼他的舉動真是帥到不行，不愧是備受愛戴的「綠箭俠」。史蒂芬艾梅爾還轉PO網友製作的惡搞圖，來表示自己不在意酸民的批評。（翻攝自史蒂芬艾梅爾臉書）不僅如此，還有網友惡搞表示這套衣服就是史蒂芬艾梅爾所飾演的「綠箭俠」新戲服。（翻攝自史蒂芬艾梅爾臉書）

新聞送上來！ 快加入APP、LINE好友

iOS

Android

APP下載

LINE好友

相關新聞

今日TOP 10
辣模沒穿內衣去看病 醫生聽診超尷尬... 辣模沒穿內衣去看病 醫生聽診超尷尬...
2017/08/11 07:27
鐵達尼號CP爆成真 李奧納多&溫絲蕾甜蜜遊法國 鐵達尼號CP爆成真 李奧納多&溫絲蕾甜蜜遊法國
2017/08/11 10:57
黛妃掙扎9小時辛苦產下哈利王子 查爾斯說了這句話讓她徹底心碎 黛妃掙扎9小時辛苦產下哈利王子 查爾斯說了這句話讓她徹底心碎
2017/08/11 09:35
豪門金孫再+1 「最正主播」吳依潔有孕洩密 豪門金孫再+1 「最正主播」吳依潔有孕洩密
2017/08/11 07:21
瞎爆知名主播陪睡中國富商 名嘴「人命關天」封口 瞎爆知名主播陪睡中國富商 名嘴「人命關天」封口
2017/08/11 11:36
豬哥亮追思會2小時 演出內容有這些 豬哥亮追思會2小時 演出內容有這些
2017/08/11 08:00
陳艾熙遭批「是個花瓶」工作人員直言：沒才藝又沒口條 陳艾熙遭批「是個花瓶」工作人員直言：沒才藝又沒口條
2017/08/11 07:32
姚元浩處理感情「鴕鳥心態」 2次分手皆鬧大顯難堪 姚元浩處理感情「鴕鳥心態」 2次分手皆鬧大顯難堪
2017/08/11 07:43
自慰比做愛好？出櫃女星自爆DIY「很沉悶」 自慰比做愛好？出櫃女星自爆DIY「很沉悶」
2017/08/11 07:12
水冷扇網友不勸敗 買了會後悔的炎夏小家電 水冷扇網友不勸敗 買了會後悔的炎夏小家電
2017/08/11 07:33
E奶波神啪啪啪3次 自爆完事暈暈der E奶波神啪啪啪3次 自爆完事暈暈der
2017/08/11 07:19
55歲美魔女忌口 亡母夢中餵食花生麵包 55歲美魔女忌口 亡母夢中餵食花生麵包
2017/08/11 07:35
布裘大復合？ 被爆裘莉團隊放消息 布裘大復合？ 被爆裘莉團隊放消息
2017/08/11 08:00
搶票倒數！五月天阿信率新團開唱 搶票倒數！五月天阿信率新團開唱
2017/08/11 07:25
男子持槍上台大鬧演唱會 小甜甜嚇到落跑 男子持槍上台大鬧演唱會 小甜甜嚇到落跑
2017/08/11 07:41
案情逆轉！公婆索千萬遮羞費 上原多香子拒付才被爆不倫 案情逆轉！公婆索千萬遮羞費 上原多香子拒付才被爆不倫
2017/08/11 12:01
（專訪+影音）馮德倫新片合作老婆舒淇 曝她拍戲對「這事」有意見 （專訪+影音）馮德倫新片合作老婆舒淇 曝她拍戲對「這事」有意見
2017/08/11 07:22
男友顧玩遊戲怎麼辦？ 三上悠亞：「脫內褲」就好 男友顧玩遊戲怎麼辦？ 三上悠亞：「脫內褲」就好
2017/08/11 12:04
（專訪+影音）劉德華談墜馬原因 曝養傷期間「家人一直都在」 （專訪+影音）劉德華談墜馬原因 曝養傷期間「家人一直都在」
2017/08/11 07:18
小布戒酒裘莉點頭 喜演世紀大復合 小布戒酒裘莉點頭 喜演世紀大復合
2017/08/11 06:00
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.