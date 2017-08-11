賈靜雯九九乘法表NG 修杰楷驚呆：要教咘咘學好數學

賈靜雯（左）與修杰楷（右）近期成為實境節目《極速前進4》班底。（翻攝自微博）〔娛樂頻道／綜合報導〕賈靜雯與修杰楷婚後幸福，小倆口近期成為實境節目《極速前進4》班底，藉此找回體力極限，日前進行關卡時，賈靜雯竟敗給了九九乘法表，惹得修杰楷直呼：「要教咘咘學好數學！」

《極速前進4》日前釋出最新預告，賈修夫妻闖關時，自嘲組別叫「羞羞臉」，兩人坦言賽前在家做足功課，所以信心十足，但當時看過去比賽的影片，竟越看越緊張，還曾自問：「我們確定要參加嗎？要不要退出算了！」

修杰楷（右）突發奇想，考驗賈靜雯（左）的算數。（翻攝自微博）賈修夫妻在車上討論關卡時，賈靜雯突然能量喊話「我們加油，不能掉下去」，隨後霸氣地向修杰楷說：「你掉下去我會救你的，你放心，我會保護你。」修杰楷突發奇想，想測試一下愛妻的數學程度，一開始簡單加減法還免免強強能應付，到了九九乘法表時，賈靜雯一時口誤答錯，修杰楷聽到後，立馬露出驚呆表情，讓賈自責地說：「我女兒看到一定會笑我。」夫妻倆逗趣互動，讓網友直呼「秀恩愛組合」、「咘咘的數學和音樂都要靠爸爸了！」、「好可愛的組合！」 賈靜雯（左）九九乘法表NG，修杰楷（右）露出驚呆表情。（翻攝自微博）