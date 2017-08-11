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首頁 > 婉君推

鐵達尼號CP爆成真 李奧納多&溫絲蕾甜蜜遊法國

2017/08/11 10:57

《鐵達尼號》中，李奧納多（左）與凱特溫絲蕾（右）站在船頭的浪漫畫面，讓人印象深刻。（美聯社）〔記者盧家豪／台北報導〕經典愛情電影《鐵達尼號》全球坐擁大批影迷，男、女主角李奧納多狄卡皮歐與凱特溫絲蕾也被封為最佳銀幕情侶檔，但現實中2人多年來都各自有伴，李奧納多更是金髮正妹一個換一個。

不過美國最新一期《Star》周刊就驚爆，李奧納多和凱特近期跑到法國度假，關係已從好友升格戀人，還拍到2人親密搭肩照，甚至有消息人士指出，李奧納多自從遇到凱特的第一天，就對她有強烈好感，並認為凱特是她見過最美的女人，直到現在還是這麼覺得，另外雖然李奧納多多年來女友猛換，但從未有人能像他和凱特一樣，在精神層面上好好溝通。

李奧納多狄卡皮歐、凱特溫絲蕾是多年好友，被爆出同遊法國升格戀人。（翻攝自《Star》）加上凱特和英國企業家老公奈德羅肯洛的婚姻出現問題，才和李奧出國散心，更難以壓抑2人多年來累積的情感。

然而美國闢謠網站《Gossip Cop》稍後就接到真正的消息人士通知，2人真的只是好友，同時轉述李奧納多本人說法，指《Star》的報導是子虛烏有。

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