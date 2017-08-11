40年前與甄珍離婚 謝賢自爆飆車到山上…

謝賢上節目聊起生命中的5個女人。（資料照，香港星島日報提供）〔娛樂頻道／綜合報導〕81歲港星謝賢近日上節目罕談過去情史，自爆40年前與甄珍簽字離婚後，看似瀟灑的他，竟獨自飆車至山上痛哭。

謝賢日前獲邀至鄭紹康主持的《天下第一Friend》當嘉賓，細數生命中的5個女人，第一個是己息影的女星嘉玲，因當年自己實在太貪玩，才會讓戀情告吹；第二個女友是蕭芳芳，他不斷大讚對方很乖，「我知道她是個好女人，這樣我就不要害人啦，最後決定退出，我覺得自己做了件好偉大的事。」

資深影后甄珍。（翻攝自臉書）第三個女人則是甄珍，2人相戀4年，但婚姻僅維持1年便告欠，謝賢感慨表示，簽字離婚後，他獨自開車至山頂，痛喊了15分鍾，便向自己說：「過了去啦，不要再想！」接著與狄波拉結婚，育有一對子女謝霆鋒、謝婷婷，雖已離婚多年，但仍維持友好關係，他透露當時辦理完離婚手續後，2人竟在街上擁抱，雙方律師皆看傻眼，現與小49歲的女友CoCo穩定交往10年，他坦言不會再婚，「兩張結婚證書我都撕爛了，還再結一次做什麼？況且我都八十好幾啦，所以我跟她講，遇到好男生就走吧。」