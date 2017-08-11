限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁 > 婉君推

40年前與甄珍離婚 謝賢自爆飆車到山上…

2017/08/11 11:07

謝賢上節目聊起生命中的5個女人。（資料照，香港星島日報提供）〔娛樂頻道／綜合報導〕81歲港星謝賢近日上節目罕談過去情史，自爆40年前與甄珍簽字離婚後，看似瀟灑的他，竟獨自飆車至山上痛哭。

謝賢日前獲邀至鄭紹康主持的《天下第一Friend》當嘉賓，細數生命中的5個女人，第一個是己息影的女星嘉玲，因當年自己實在太貪玩，才會讓戀情告吹；第二個女友是蕭芳芳，他不斷大讚對方很乖，「我知道她是個好女人，這樣我就不要害人啦，最後決定退出，我覺得自己做了件好偉大的事。」

資深影后甄珍。（翻攝自臉書）第三個女人則是甄珍，2人相戀4年，但婚姻僅維持1年便告欠，謝賢感慨表示，簽字離婚後，他獨自開車至山頂，痛喊了15分鍾，便向自己說：「過了去啦，不要再想！」接著與狄波拉結婚，育有一對子女謝霆鋒、謝婷婷，雖已離婚多年，但仍維持友好關係，他透露當時辦理完離婚手續後，2人竟在街上擁抱，雙方律師皆看傻眼，現與小49歲的女友CoCo穩定交往10年，他坦言不會再婚，「兩張結婚證書我都撕爛了，還再結一次做什麼？況且我都八十好幾啦，所以我跟她講，遇到好男生就走吧。」

新聞送上來！ 快加入APP、LINE好友

iOS

Android

APP下載

LINE好友

相關新聞

今日TOP 10
辣模沒穿內衣去看病 醫生聽診超尷尬... 辣模沒穿內衣去看病 醫生聽診超尷尬...
2017/08/11 07:27
鐵達尼號CP爆成真 李奧納多&溫絲蕾甜蜜遊法國 鐵達尼號CP爆成真 李奧納多&溫絲蕾甜蜜遊法國
2017/08/11 10:57
黛妃掙扎9小時辛苦產下哈利王子 查爾斯說了這句話讓她徹底心碎 黛妃掙扎9小時辛苦產下哈利王子 查爾斯說了這句話讓她徹底心碎
2017/08/11 09:35
豪門金孫再+1 「最正主播」吳依潔有孕洩密 豪門金孫再+1 「最正主播」吳依潔有孕洩密
2017/08/11 07:21
瞎爆知名主播陪睡中國富商 名嘴「人命關天」封口 瞎爆知名主播陪睡中國富商 名嘴「人命關天」封口
2017/08/11 11:36
豬哥亮追思會2小時 演出內容有這些 豬哥亮追思會2小時 演出內容有這些
2017/08/11 08:00
陳艾熙遭批「是個花瓶」工作人員直言：沒才藝又沒口條 陳艾熙遭批「是個花瓶」工作人員直言：沒才藝又沒口條
2017/08/11 07:32
姚元浩處理感情「鴕鳥心態」 2次分手皆鬧大顯難堪 姚元浩處理感情「鴕鳥心態」 2次分手皆鬧大顯難堪
2017/08/11 07:43
自慰比做愛好？出櫃女星自爆DIY「很沉悶」 自慰比做愛好？出櫃女星自爆DIY「很沉悶」
2017/08/11 07:12
水冷扇網友不勸敗 買了會後悔的炎夏小家電 水冷扇網友不勸敗 買了會後悔的炎夏小家電
2017/08/11 07:33
E奶波神啪啪啪3次 自爆完事暈暈der E奶波神啪啪啪3次 自爆完事暈暈der
2017/08/11 07:19
55歲美魔女忌口 亡母夢中餵食花生麵包 55歲美魔女忌口 亡母夢中餵食花生麵包
2017/08/11 07:35
布裘大復合？ 被爆裘莉團隊放消息 布裘大復合？ 被爆裘莉團隊放消息
2017/08/11 08:00
搶票倒數！五月天阿信率新團開唱 搶票倒數！五月天阿信率新團開唱
2017/08/11 07:25
男子持槍上台大鬧演唱會 小甜甜嚇到落跑 男子持槍上台大鬧演唱會 小甜甜嚇到落跑
2017/08/11 07:41
案情逆轉！公婆索千萬遮羞費 上原多香子拒付才被爆不倫 案情逆轉！公婆索千萬遮羞費 上原多香子拒付才被爆不倫
2017/08/11 12:01
（專訪+影音）馮德倫新片合作老婆舒淇 曝她拍戲對「這事」有意見 （專訪+影音）馮德倫新片合作老婆舒淇 曝她拍戲對「這事」有意見
2017/08/11 07:22
男友顧玩遊戲怎麼辦？ 三上悠亞：「脫內褲」就好 男友顧玩遊戲怎麼辦？ 三上悠亞：「脫內褲」就好
2017/08/11 12:04
（專訪+影音）劉德華談墜馬原因 曝養傷期間「家人一直都在」 （專訪+影音）劉德華談墜馬原因 曝養傷期間「家人一直都在」
2017/08/11 07:18
小布戒酒裘莉點頭 喜演世紀大復合 小布戒酒裘莉點頭 喜演世紀大復合
2017/08/11 06:00
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.