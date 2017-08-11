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台片「盪鞦韆性愛」轟動國際 留學生相挺高喊「台灣加油」

2017/08/11 10:19

台片《自畫像》前導電影海報亮相。（海鵬提供）〔記者賀靜賢／台北報導〕台片《自畫像》將於9月在台上映，前導電影海報亮相，大膽以林哲熹、林微弋「盪鞦韆」做愛姿勢為主題，呼應片中動盪時代裡的渴望靈魂。

《自畫像》由曾獲台北電影獎最佳導演的陳宏一執導，該片國際影展戰果豐碩，入選第46屆鹿特丹國際影展競賽片，任金馬奇幻影展開幕片，奪西班牙格拉納達國際影展最佳影片金獎。片中最讓人津津樂道的「盪鞦韆」做愛姿勢，超高難度讓國際影人奔相走告，就連深諳情趣的法國人都望之興嘆。女主角曾說腿酸，現在有海報，也看出男主角的肋骨都秀出。

《自畫像》以「後太陽花學運」為故事背景，並將聖經上的「七宗罪」－傲慢、嫉妒、憤怒、懶惰、貪婪、暴食及色慾（排序依對愛的違背程度）編入劇情。台灣抽象派畫家鍾江澤還特地費時3個月、依劇情繪出7幅精彩油畫，總價值超過千萬台幣。其中2幅更是一分為二，呼應了當今這個被撕裂、價值觀分歧的社會現象。

海報文案「我愛你，只有我能救你」，則直接道出年輕人對台灣社會不減的熱情與寄望。該片在鹿特丹舉行世界首映時，參加過「太陽花學運」的台灣留學生趕來支持，並直呼「台灣加油！」。

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