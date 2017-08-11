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泰勒絲低調呵護新戀情 好友席琳娜急求傳授秘訣

2017/08/11 11:02

泰勒絲（左）低調呵護與新歡喬歐文的新戀情，讓好友席琳娜（右）十分好奇她是怎麼辦到的。（翻攝自Billboard）〔記者陳昱均／綜合報導〕泰勒絲去年在歷經與DJ前男友凱文哈里斯的分手大戰，以及與「邪神洛基」湯姆希德斯頓震驚眾人、卻只維持3個月就告吹的短命戀情後，最近又有了一個小鮮肉新歡，那就是去年以李安執導的《比利林恩的中場戰事》，做為自己出道處女作的另一名英國男星喬歐文（Joe Alwyn），2人早在5月份被媒體曝光戀情之前，就已經相當低調，之後也鮮少再被拍到合體照，與泰勒絲上一段和湯姆希德斯頓各種高調秀恩愛的模式完全相反，十分低調在呵護這段才剛萌芽不久的戀情，就怕其又「見光死」。而她的另一名天后好友席琳娜，對此就感到十分羨慕，現在與威肯熱戀中的她，就被爆向泰勒絲求救，希望她能指導自己該怎麼談一段低調的戀愛。

泰勒絲（左）現正與《比利林恩的中場戰事》小鮮肉喬歐文（右）熱戀中，但2人自戀情被曝光後，仍鮮少被捕捉到合體畫面。（翻攝自Vulture）席琳娜在分手前男友小賈斯汀後，於今年1月份被抓包與加拿大歌手威肯在街頭熱吻，戀情就此曝光，之後就不斷被拍到各種甜蜜約會照，直到4月初威肯在Instagram上PO出席琳娜親吻自己臉頰的照片後，才終於算是「詔告天下」、證實彼此的戀愛關係。雖然席琳娜先前受訪時才表示希望能開心做自己、不願再偷偷摸摸藏愛，但這段戀情畢竟從一開始就備受外界矚目，難免還是會喘不過氣來，根據八卦網站《HollywoodLife》報導，2段戀情都很轟轟烈烈的席琳娜，因不願自己的戀情像是「布裘」一樣被套上特定名字，而讓自己與對方不得不被綁在一起，先前就向泰勒絲以及珍妮佛安妮斯頓這2位在保密戀情方面十分有一套的好友求指導，希望知道她們是如何能在低調的狀況下，還能繼續甜蜜熱戀，一名相關人士就透露：「她與2人聊過了，問了她們是怎樣與男友維持關係的，雖然她自己也深知談戀愛時要完全不被發現幾乎不可能，但她也不願再重蹈當時與小賈的覆轍，只想專注在戀情本身，而非之後牽扯出來的各種事件。」席琳娜（左）雖已大方認了男友威肯（右），但還是希望戀情能低調進行。（翻攝自席琳娜Instagram）

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