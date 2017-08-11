沒有PS！《還珠》開鏡舊照出土 3女神顏值美炸
2017/08/11 09:53
范冰冰（左起）、林心如、趙薇三姝當年演出《還珠格格》紅遍大街小巷。（翻攝自微博）〔娛樂頻道／綜合報導〕瓊瑤電視劇《還珠格格》1998年播出，紅極一時，經過近20年的時光，在影迷心中仍是經典，該劇更捧紅趙薇、林心如、范冰冰、蘇有朋等人，近來昔日開鏡舊照在微博瘋傳，只見三姝一字排開與演員群合照，笑起來有些青澀，清純模樣美哭眾人，更引來網友大讚顏值破表。
范冰冰（前排左至右）、趙薇、蘇有朋、陳志朋、林心如當年在《還珠格格》開鏡儀式合照。（翻攝自微博）有網友最近在微博曝光當年《還珠》開鏡舊照，其中一張正面拍攝，能看到幾乎所有演員皆入鏡，最引人注目的莫過於蹲在前排的范冰冰、趙薇、林心如，3人眉清目秀，大展青春氣息，另一張側面照，范冰冰、趙薇一頭長髮飄逸散發動人氣質，林心如則露出甜美笑容，儘管多年過去，3女神美貌依舊凍齡，讓網友直呼「在那個沒有PS的年代，演技如同容貌般清水芙蓉」、「滿滿的膠原蛋白」，零PS美照引起討論。范冰冰（前排左一）、趙薇（前排左二）、林心如（前排右一）開鏡舊照曝光，模樣清純。（翻攝自微博）趙薇（左起）、林心如、范冰冰舊照顏值爆表。（翻攝自微博）