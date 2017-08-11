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首頁 > 婉君推

（影片）超有緣！《鋼鐵人》舞者爆紅 全靠碧昂絲夫妻

2017/08/11 07:10

克莉絲朵埃爾渥斯在《舞動心跳》飾演熱愛街舞的女孩凱莉。（威視提供）〔記者許世穎／綜合報導〕由《舞力全開》系列原創團隊打造新作《舞動心跳》，是好萊塢首度與印度寶萊塢跨國合作的街舞大作。曾在《鋼鐵人2》演出路人甲舞者的克莉絲朵埃爾渥斯搖身一變成為女主角，成名之路跟碧昂絲、JAY Z夫妻竟意外有緣。

克莉絲朵埃爾渥斯在《Grown Woman by Todrick Hall》扮白雪公主。（翻攝YouTube）克莉絲朵是好萊塢商業大片的御用舞者，曾經歷《鋼鐵人2》、《樂來越愛你》等片的跳舞演出，熱愛跳舞的她私下經常替時下流行歌曲編舞，曾因改編碧昂絲知名歌曲《Grown Woman》的影片爆紅，創下上千萬的瀏覽的觀看次數。她在影片中扮成白雪公主俏皮模樣的跳舞架勢，已完全顯露出好萊塢明日之星的風範。

巧的是，《舞動心跳》在音樂創作上也邀來碧昂絲的老公：美國嘻哈天王JAY Z跨刀創作電影原聲帶，讓克莉絲朵爆紅的演藝之路，真的和碧昂絲夫婦超有緣。JAY Z為該片打造出融合美國R&B嘻哈音樂及印度傳統音樂的電影歌曲，以獨特的音樂風格搭配場面浩大的舞蹈排場，將讓觀眾忍不住跟著「舞動」。《舞動心跳》今在台上映。

《Grown Woman by Todrick Hall》影片：

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