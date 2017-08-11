（專訪+影音）劉德華談墜馬原因 曝養傷期間「家人一直都在」

劉德華出席《俠盜聯盟》記者會 。（記者陳奕全攝）〔記者吳琬婷／專訪〕天王「華仔」劉德華今年1月在泰國拍廣告時，不慎墜馬受重傷，經過半年休養，華仔為了宣傳新片《俠盜聯盟》正式復工，他昨來台宣傳時，與導演馮德倫、楊祐寧接受本報專訪，談及受傷一事，華仔表示：「平常拍戲都很小心，但那次剛從美國拍戲趕回來，因為有時差，精神沒那麼集中。」透露了讓他出意外的主要原因。

華仔這次在《俠盜聯盟》中有受重傷的戲碼，對應到現實生活中，也因意外受傷，但他正能量看待，認為「人生就是會起起落落、大起大跌」，並不因此改變他對演藝事業的執著或是人生的看法，也透露住院養傷期間，家人一直陪在身邊、給他力量。被問到有想過退休這件事嗎？華仔妙答：「我問過很多工作人員，大家都不希望我退休呢！」

華仔在片中和楊祐寧共組神偷拍檔，互動相當有火花，問他之後還想和哪些新一輩的藝人合作，華仔未直接點名，但笑說：「我希望合作的話，是拍過年的賀歲片，把大家演出不同的喜劇融合在一起，那會很有趣。」 劉德華出席《俠盜聯盟》記者會 。（記者陳奕全攝）