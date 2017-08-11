限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁 > 婉君推

（專訪+影音）劉德華談墜馬原因 曝養傷期間「家人一直都在」

2017/08/11 07:18

劉德華出席《俠盜聯盟》記者會 。（記者陳奕全攝）〔記者吳琬婷／專訪〕天王「華仔」劉德華今年1月在泰國拍廣告時，不慎墜馬受重傷，經過半年休養，華仔為了宣傳新片《俠盜聯盟》正式復工，他昨來台宣傳時，與導演馮德倫、楊祐寧接受本報專訪，談及受傷一事，華仔表示：「平常拍戲都很小心，但那次剛從美國拍戲趕回來，因為有時差，精神沒那麼集中。」透露了讓他出意外的主要原因。

華仔這次在《俠盜聯盟》中有受重傷的戲碼，對應到現實生活中，也因意外受傷，但他正能量看待，認為「人生就是會起起落落、大起大跌」，並不因此改變他對演藝事業的執著或是人生的看法，也透露住院養傷期間，家人一直陪在身邊、給他力量。被問到有想過退休這件事嗎？華仔妙答：「我問過很多工作人員，大家都不希望我退休呢！」

華仔在片中和楊祐寧共組神偷拍檔，互動相當有火花，問他之後還想和哪些新一輩的藝人合作，華仔未直接點名，但笑說：「我希望合作的話，是拍過年的賀歲片，把大家演出不同的喜劇融合在一起，那會很有趣。」劉德華出席《俠盜聯盟》記者會 。（記者陳奕全攝）

新聞送上來！ 快加入APP、LINE好友

iOS

Android

APP下載

LINE好友

相關新聞

今日TOP 10
辣模沒穿內衣去看病 醫生聽診超尷尬... 辣模沒穿內衣去看病 醫生聽診超尷尬...
2017/08/11 07:27
不捐個億就不愛國？！ 中國網民要吳京捐款賑災 不捐個億就不愛國？！ 中國網民要吳京捐款賑災
2017/08/10 23:45
嫁龜梨和也預備備 深田恭子餵奶賢妻樣滿分 嫁龜梨和也預備備 深田恭子餵奶賢妻樣滿分
2017/08/10 23:49
《如懿傳》連錯字都抄 小說家嗆抄襲多到有驚喜 《如懿傳》連錯字都抄 小說家嗆抄襲多到有驚喜
2017/08/10 22:49
自慰比做愛好？出櫃女星自爆DIY「很沉悶」 自慰比做愛好？出櫃女星自爆DIY「很沉悶」
2017/08/11 07:12
水冷扇網友不勸敗 買了會後悔的炎夏小家電 水冷扇網友不勸敗 買了會後悔的炎夏小家電
2017/08/11 07:33
（影音）郭子傾家蕩產 為父母盡孝藏洋蔥 （影音）郭子傾家蕩產 為父母盡孝藏洋蔥
2017/08/10 22:40
陳艾熙遭批「是個花瓶」工作人員直言：沒才藝又沒口條 陳艾熙遭批「是個花瓶」工作人員直言：沒才藝又沒口條
2017/08/11 07:32
55歲美魔女忌口 亡母夢中餵食花生麵包 55歲美魔女忌口 亡母夢中餵食花生麵包
2017/08/11 07:35
E奶波神啪啪啪3次 自爆完事暈暈der E奶波神啪啪啪3次 自爆完事暈暈der
2017/08/11 07:19
小布戒酒裘莉點頭 喜演世紀大復合 小布戒酒裘莉點頭 喜演世紀大復合
2017/08/11 06:00
豪門金孫再+1 「最正主播」吳依潔有孕洩密 豪門金孫再+1 「最正主播」吳依潔有孕洩密
2017/08/11 07:21
G-SHOCK推天價錶 香港公仔教父力挺 G-SHOCK推天價錶 香港公仔教父力挺
2017/08/10 22:44
（專訪+影音）劉德華談墜馬原因 曝養傷期間「家人一直都在」 （專訪+影音）劉德華談墜馬原因 曝養傷期間「家人一直都在」
2017/08/11 07:18
（影片）超有緣！《鋼鐵人》舞者爆紅 全靠碧昂絲夫妻 （影片）超有緣！《鋼鐵人》舞者爆紅 全靠碧昂絲夫妻
2017/08/11 07:10
姚元浩處理感情「鴕鳥心態」 2次分手皆鬧大顯難堪 姚元浩處理感情「鴕鳥心態」 2次分手皆鬧大顯難堪
2017/08/11 07:43
搶票倒數！五月天阿信率新團開唱 搶票倒數！五月天阿信率新團開唱
2017/08/11 07:25
男子持槍上台大鬧演唱會 小甜甜嚇到落跑 男子持槍上台大鬧演唱會 小甜甜嚇到落跑
2017/08/11 07:41
豬哥亮追思會2小時 演出內容有這些 豬哥亮追思會2小時 演出內容有這些
2017/08/11 08:00
（專訪+影音）馮德倫新片合作老婆舒淇 曝她拍戲對「這事」有意見 （專訪+影音）馮德倫新片合作老婆舒淇 曝她拍戲對「這事」有意見
2017/08/11 07:22
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.