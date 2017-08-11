（專訪+影音）馮德倫新片合作老婆舒淇 曝她拍戲對「這事」有意見

導演馮德倫出席《俠盜聯盟》記者會。（記者陳奕全攝）

〔記者吳琬婷／專訪〕舒淇與馮德倫去年9月閃婚，螢幕情侶修成正果獲不少粉絲祝福，馮德倫昨以《俠盜聯盟》導演身份與「華仔」劉德華、楊祐寧接受本報專訪，談到片中女主角形象極有魅力，問他是否因此才找舒淇演出，馮德倫大方讚老婆：「當然她是符合那個角色的形象，她很適合來演的。」楊祐寧也附和笑說，自己有被舒淇的魅力震懾住。

夫妻合作拍片，是否會有意見不合時候，馮德倫表示，舒淇是很專業的演員，會接下劇本代表認同角色，但也忍不住虧說：「不過在服裝方面，她比較有意見，偶爾會覺得衣服不好看。」而楊祐寧在片中與舒淇有幾幕親密接觸，問他馮德倫有特別「指點」嗎？他急說：「沒有啦！」解釋2人是3度合作，熟了自然有默契，私底下也會互相打鬧，舒淇還常常對他翻白眼。

楊祐寧這次和劉德華、馮德倫等影壇前輩合作電影，被問到會不會有壓力，他坦言剛開始確實壓力很大，但拍戲現場大家相處都很像小孩子，還透露馮德倫私下童心的一面，「導演很愛玩，我們攝影師有個滑板車，他都會去騎那個滑板車在片場追我。」至於華仔，楊祐寧也說，相處起來不嚴肅，還讚「很可愛」。 導演馮德倫（左起）、劉德華、楊祐寧出席《俠盜聯盟》記者會。（記者陳奕全攝）

