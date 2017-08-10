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首頁 > 婉君推

G-SHOCK推天價錶 香港公仔教父力挺

2017/08/10 22:44

Michael Lau（左）與伊部菊雄蓋下手印，慶祝雙方聯名合作。（記者林欣若攝）〔記者林欣若／香港報導〕卡西歐（Casio）旗下G-SHOCK最頂級的MRG系列迎來上市20周年，G-SHOCK推出全新限定錶款MRG-G2000HT，除了搭載世界首創三重接收機芯模組可同步接收GPS、藍牙與六局電波三重訊號，與京都工藝藝術家淺野美芳（Bihou Asano）合作，在錶殼和錶帶錘鍊出龍紋刻痕，讓這只腕錶不僅以高科技掛帥，更以傳統日本工藝凸顯G-SHOCK的在傳統與創新之間的完美平衡。

香港公仔教父Michael Lau（劉建文）為G-SHOCK打造的大型公仔，頭戴武士帽、手握槌子、底下有龍形環繞，最特別的是膝蓋部分以MRG-G2000HT錶蓋上的螺絲釘打造，處處呼應錶款概念。（記者林欣若攝）有G-SHOCK之父封號的伊部菊雄（Kikuo Ibe）表示，一位卡西歐的同事偶然在京都看到淺野美芳的工藝作品非常驚艷，促起雙方合作，日本傳統金屬鎚起（Tsuiki）工藝的霞鎚目（Kasumi-tsuchime）藝術，形成如晚霞雲彩一般的片狀圖紋，淺野美芳將之運用於MRG-G2000HT，以龍為靈感，將祥龍飛天時捲起的雲彩，栩栩如生表現在錶圈和錶帶；另外，錶圈、錶背與10點鐘方向錶殼側邊的「2017 LIMITED」紀念牌，特別以日本傳統工藝代表顏色日本藍為靈感，每一處細節都為錶款更添工藝底蘊。

G-SHOCK MRG-G2000HT-1A，耐衝擊構造、防水200米，符合標準ISO 764抗磁規格，240,000元。（卡西歐提供）MRG-G2000HT搭載的三重接收機芯模組（Connected Engine 3-Way Module）可透過GPS與世界六局電波接收時間訊號功能，加上藍牙技術，只需下載MR-G Connected專屬APP後，便可同步傳輸智慧型手機的時間至手錶，除了自動更新時間，也能自動更新時區和日光節約時間等資訊，不受室內室外限制，在世界任何地方都能精準掌握時間。

為了慶祝MRG-G2000HT上市，G-SHOCK特地邀請有「公仔教父」之稱的香港潮流藝術家Michael Lau合作，Michael Lau表示，G-SHOCK對他這個世代而言，是美好時光的代表，反叛、自我、堅固這些G-SHOCK特質、以及追求日本潮流，都是他難忘的童年回憶。這回他將MRG-G2000HT解構再重組，以武士、槌子和龍為創作基礎，設計出傳統又現代的MRG公仔，他認為他的創作理念和G-SHOCK的品牌理念相同，永不放棄、堅持自我。

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