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首頁 > 婉君推

（影音）郭子傾家蕩產 為父母盡孝藏洋蔥

2017/08/10 22:40

〔記者陽昕翰／台北報導〕「郭子」郭蘅祈今天舉辦記者會，他有感好友齊柏林驟逝，加上雙親年華老去，為讓他的家人在有生之年欣賞到他的演出，9月1日將在信義區的中油國光廳舉辦「祈菩行樂」音樂會。

郭子任齊柏林紀念音樂會導演。（記者潘少棠攝）郭子發行數位單曲《覺林菩薩偈》，緣起於為生病的母親祈福，他談到，近期很常帶父母出遊，但發現至親走不太動，更覺得行孝要趁早，直呼：「陪伴就是對家人最好的良藥」。

他的父母年事已高，前幾年爸在浴室跌倒摔斷腿，媽媽今年因為雙腿水腫嚴重，轉診許多科卻找不出病因，醫師初步診斷是「心室肥大」。去年他推出《愛相同》專輯，當時曾辦演唱會，爸媽聽到裡頭有歐陽菲菲與鳳飛飛的歌，更激勵郭子持續唱作，這次決定要開唱，也希望兩老歡喜。

郭子持續唱作盡孝雙親。（記者潘少棠攝）郭子上月擔任《永遠的齊柏林》紀念音樂會導演，他感嘆好友辭世無常，受訪透露與齊導都是可以為理想「傾家蕩產」的人，齊導曾為拍片抵押房子，他則乾脆把房子給賣了，搬回台中照顧父母，也用這筆錢推出音樂作品。

對於這次開唱，郭子豁達說：「我就是賠錢辦演唱會。」感嘆人的時間有限，該做的事就要趕快去做。

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