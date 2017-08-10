夫自殺3年才遭婆家爆不倫 知名女歌手做錯了這件事...

上原多香子爆婚內外遇。（翻攝自網路）

〔記者賀靜賢／台北報導〕日女團「SPEED」成員上原多香子3年前遭逢喪夫之痛，樂手老公TENN上吊自殺；沒想到現在被小叔爆「因不倫逼死老公」，她當年抱牌位痛哭的可憐模樣，因而一夕間毀滅。對於夫家為何隔了3年才來爆料，外界皆相當好奇和不解。

上原多香子老公的弟弟，也就是她的小叔，向媒體公布哥哥當年遺書，以及上原與情夫阿部力的曖昧對話，透露自己哥哥不孕，看到上原說想生情夫的孩子，因而難過走上絕路。據悉，原本上原的公婆並沒有打算說出實情，因為當年自己兒子就要求父母原諒媳婦，一家人不想再去撕破臉。沒想到，就在去年TENN的3週年忌日，公婆要上原「去展開新人生吧，也不要再冠夫家姓了」，但上原說自己要繼續冠夫姓，還很誠懇的拜託公婆，沒想到隔沒多久，她就被八卦雜誌拍到與劇作家過夜的照片，讓婆婆覺得很受傷，認為上原的一切舉動，都只是在保護自己不被爆料。

而雖然上原的形象一夕之間毀了，但也有人為她抱不平，例如醫師就認為，以自殺為手段來報復另一方的不倫或背叛，是最差勁的選擇，認為她揹負了太沉重的壓力。

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