限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁 > 婉君推

夫自殺3年才遭婆家爆不倫 知名女歌手做錯了這件事...

2017/08/10 21:51

上原多香子爆婚內外遇。（翻攝自網路）
〔記者賀靜賢／台北報導〕日女團「SPEED」成員上原多香子3年前遭逢喪夫之痛，樂手老公TENN上吊自殺；沒想到現在被小叔爆「因不倫逼死老公」，她當年抱牌位痛哭的可憐模樣，因而一夕間毀滅。對於夫家為何隔了3年才來爆料，外界皆相當好奇和不解。

上原多香子老公的弟弟，也就是她的小叔，向媒體公布哥哥當年遺書，以及上原與情夫阿部力的曖昧對話，透露自己哥哥不孕，看到上原說想生情夫的孩子，因而難過走上絕路。據悉，原本上原的公婆並沒有打算說出實情，因為當年自己兒子就要求父母原諒媳婦，一家人不想再去撕破臉。沒想到，就在去年TENN的3週年忌日，公婆要上原「去展開新人生吧，也不要再冠夫家姓了」，但上原說自己要繼續冠夫姓，還很誠懇的拜託公婆，沒想到隔沒多久，她就被八卦雜誌拍到與劇作家過夜的照片，讓婆婆覺得很受傷，認為上原的一切舉動，都只是在保護自己不被爆料。

而雖然上原的形象一夕之間毀了，但也有人為她抱不平，例如醫師就認為，以自殺為手段來報復另一方的不倫或背叛，是最差勁的選擇，認為她揹負了太沉重的壓力。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

新聞送上來！ 快加入APP、LINE好友

iOS

Android

APP下載

LINE好友

相關新聞

今日TOP 10
牛郎爆本土女星淪小三內幕 其實遭劫色仙人跳 牛郎爆本土女星淪小三內幕 其實遭劫色仙人跳
2017/08/10 15:25
中國富商飯局爛醉 醒來發現睡了台灣當紅主播 中國富商飯局爛醉 醒來發現睡了台灣當紅主播
2017/08/10 21:50
王中平鉅額私房錢買廢物 老婆余皓然大怒 王中平鉅額私房錢買廢物 老婆余皓然大怒
2017/08/10 19:01
小周周肉嘟嘟側臉超萌 昆凌甜讚「我的勇敢女孩」 小周周肉嘟嘟側臉超萌 昆凌甜讚「我的勇敢女孩」
2017/08/10 18:39
（影音）「還要吃香蕉」 隋棠兒奶音討吃萌翻 （影音）「還要吃香蕉」 隋棠兒奶音討吃萌翻
2017/08/10 15:43
豬哥亮追思會飄夜市味 30個擺攤名額被搶光 豬哥亮追思會飄夜市味 30個擺攤名額被搶光
2017/08/10 21:30
夫自殺3年才遭婆家爆不倫 知名女歌手做錯了這件事... 夫自殺3年才遭婆家爆不倫 知名女歌手做錯了這件事...
2017/08/10 21:51
李易婚前交30多位女友 六月9字神回吐槽老公 李易婚前交30多位女友 六月9字神回吐槽老公
2017/08/10 16:38
（影音）舞台劇靠勁寶和酒撐 田馥甄下次開演再等10年 （影音）舞台劇靠勁寶和酒撐 田馥甄下次開演再等10年
2017/08/10 16:01
公開示愛《甘味》葉華 已婚男公關：對她是認真的 公開示愛《甘味》葉華 已婚男公關：對她是認真的
2017/08/10 19:20
（影音）紅毯驚見備好拐杖 劉德華人前藏傷超暖心 （影音）紅毯驚見備好拐杖 劉德華人前藏傷超暖心
2017/08/10 19:44
Makiyo重提醉毆運將案哭了 月花10萬「沒有很多」 Makiyo重提醉毆運將案哭了 月花10萬「沒有很多」
2017/08/10 18:02
傅天穎氣急攻心破病 恍神避陳子強怒火 傅天穎氣急攻心破病 恍神避陳子強怒火
2017/08/10 18:03
高帥男街頭搭訕 45歲女星：該高興還難過？ 高帥男街頭搭訕 45歲女星：該高興還難過？
2017/08/10 17:00
王心凌1476字怒斥姚元浩 鄧佳華亂入遭圍剿 王心凌1476字怒斥姚元浩 鄧佳華亂入遭圍剿
2017/08/10 16:41
宋慧喬曬13年前神作劇照 網驚「完全沒變」 宋慧喬曬13年前神作劇照 網驚「完全沒變」
2017/08/10 17:53
六月理智線斷裂打女兒 哽咽自責：我不是好媽媽 六月理智線斷裂打女兒 哽咽自責：我不是好媽媽
2017/08/10 20:27
「台灣人太棒了！」 女神中山美穗再度密訪還搭高鐵去這裡..... 「台灣人太棒了！」 女神中山美穗再度密訪還搭高鐵去這裡.....
2017/08/10 21:58
《愛上女主播》蔡琳懷孕了！和中國尪做人成功 《愛上女主播》蔡琳懷孕了！和中國尪做人成功
2017/08/10 18:52
網軍「每天問候」咒愛女 伊能靜氣炸喊告 網軍「每天問候」咒愛女 伊能靜氣炸喊告
2017/08/10 19:35
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.