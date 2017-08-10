限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁 > 婉君推

不捐個億就不愛國？！ 中國網民要吳京捐款賑災

2017/08/10 23:45
吳京自導自演《戰狼2》，在中國票房大賣。（圖擷取自吳京微博）吳京自導自演《戰狼2》，在中國票房大賣。（圖擷取自吳京微博）

〔即時新聞／綜合報導〕中國四川九寨溝8日發生芮氏規模7.0地震，不少名人響應捐款，包括中國導演、演員吳京也在自己的微博發文「祈禱災區平安」，沒想到許多網民留言逼他捐款賑災，宣稱「不捐個億就不愛國」，大批吳京粉絲對此痛批「道德綁架」，並表示吳京私底下已經默默捐了100萬人民幣（約新台幣460萬元）賑災，還貼出許多媒體報導與照片，強調吳京不僅在九寨溝地震後捐款，先前的汶川地震和雅安地震，除了捐款還親自參加救災行動。

演員吳京在微博上替災區祈禱平安。（擷取自吳京微博）演員吳京在微博上替災區祈禱平安。（擷取自吳京微博）

吳京自導自演的電影《戰狼2》，根據截至9日下午的統計，票房已突破37億元人民幣（約新台幣170億元），並上看50億元人民幣（約新台幣230億元）。本片當初拍攝成本為1.5億元人民幣（約新台幣6.9億元），由於票房太好，不少網友在吳京微博發文要求立刻宣布捐款賑災，才算愛國。還有網友留言反問吳京，那麼多票房、利潤，打算分多少錢給災區？「我相信作為一個愛國演員兼愛國導演和愛國商人的吳京同志，不僅在虛幻的電影裡愛國，更應該在現實災難面前更愛國！」

吳京本人面對這些聲音並未做出任何回應，只是默默的捐款救災，吳京粉絲也留言表達強烈不滿，痛斥網友這樣的行為實在可恥，貼出不少當年吳京親身救災的照片及報導，照片中可看出，吳京與救難隊一起搬運物資，和救災的人員同吃同住，食住簡陋，沒有媒體，也沒有隨從，難能可貴。

新聞送上來！ 快加入APP、LINE好友

iOS

Android

APP下載

LINE好友

相關新聞

今日TOP 10
牛郎爆本土女星淪小三內幕 其實遭劫色仙人跳 牛郎爆本土女星淪小三內幕 其實遭劫色仙人跳
2017/08/10 15:25
中國富商飯局爛醉 醒來發現睡了台灣當紅主播 中國富商飯局爛醉 醒來發現睡了台灣當紅主播
2017/08/10 21:50
王中平鉅額私房錢買廢物 老婆余皓然大怒 王中平鉅額私房錢買廢物 老婆余皓然大怒
2017/08/10 19:01
小周周肉嘟嘟側臉超萌 昆凌甜讚「我的勇敢女孩」 小周周肉嘟嘟側臉超萌 昆凌甜讚「我的勇敢女孩」
2017/08/10 18:39
（影音）「還要吃香蕉」 隋棠兒奶音討吃萌翻 （影音）「還要吃香蕉」 隋棠兒奶音討吃萌翻
2017/08/10 15:43
豬哥亮追思會飄夜市味 30個擺攤名額被搶光 豬哥亮追思會飄夜市味 30個擺攤名額被搶光
2017/08/10 21:30
夫自殺3年才遭婆家爆不倫 知名女歌手做錯了這件事... 夫自殺3年才遭婆家爆不倫 知名女歌手做錯了這件事...
2017/08/10 21:51
李易婚前交30多位女友 六月9字神回吐槽老公 李易婚前交30多位女友 六月9字神回吐槽老公
2017/08/10 16:38
（影音）舞台劇靠勁寶和酒撐 田馥甄下次開演再等10年 （影音）舞台劇靠勁寶和酒撐 田馥甄下次開演再等10年
2017/08/10 16:01
公開示愛《甘味》葉華 已婚男公關：對她是認真的 公開示愛《甘味》葉華 已婚男公關：對她是認真的
2017/08/10 19:20
（影音）紅毯驚見備好拐杖 劉德華人前藏傷超暖心 （影音）紅毯驚見備好拐杖 劉德華人前藏傷超暖心
2017/08/10 19:44
Makiyo重提醉毆運將案哭了 月花10萬「沒有很多」 Makiyo重提醉毆運將案哭了 月花10萬「沒有很多」
2017/08/10 18:02
傅天穎氣急攻心破病 恍神避陳子強怒火 傅天穎氣急攻心破病 恍神避陳子強怒火
2017/08/10 18:03
高帥男街頭搭訕 45歲女星：該高興還難過？ 高帥男街頭搭訕 45歲女星：該高興還難過？
2017/08/10 17:00
王心凌1476字怒斥姚元浩 鄧佳華亂入遭圍剿 王心凌1476字怒斥姚元浩 鄧佳華亂入遭圍剿
2017/08/10 16:41
宋慧喬曬13年前神作劇照 網驚「完全沒變」 宋慧喬曬13年前神作劇照 網驚「完全沒變」
2017/08/10 17:53
六月理智線斷裂打女兒 哽咽自責：我不是好媽媽 六月理智線斷裂打女兒 哽咽自責：我不是好媽媽
2017/08/10 20:27
「台灣人太棒了！」 女神中山美穗再度密訪還搭高鐵去這裡..... 「台灣人太棒了！」 女神中山美穗再度密訪還搭高鐵去這裡.....
2017/08/10 21:58
《愛上女主播》蔡琳懷孕了！和中國尪做人成功 《愛上女主播》蔡琳懷孕了！和中國尪做人成功
2017/08/10 18:52
網軍「每天問候」咒愛女 伊能靜氣炸喊告 網軍「每天問候」咒愛女 伊能靜氣炸喊告
2017/08/10 19:35
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.