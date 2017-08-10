不捐個億就不愛國？！ 中國網民要吳京捐款賑災

〔即時新聞／綜合報導〕中國四川九寨溝8日發生芮氏規模7.0地震，不少名人響應捐款，包括中國導演、演員吳京也在自己的微博發文「祈禱災區平安」，沒想到許多網民留言逼他捐款賑災，宣稱「不捐個億就不愛國」，大批吳京粉絲對此痛批「道德綁架」，並表示吳京私底下已經默默捐了100萬人民幣（約新台幣460萬元）賑災，還貼出許多媒體報導與照片，強調吳京不僅在九寨溝地震後捐款，先前的汶川地震和雅安地震，除了捐款還親自參加救災行動。

吳京自導自演的電影《戰狼2》，根據截至9日下午的統計，票房已突破37億元人民幣（約新台幣170億元），並上看50億元人民幣（約新台幣230億元）。本片當初拍攝成本為1.5億元人民幣（約新台幣6.9億元），由於票房太好，不少網友在吳京微博發文要求立刻宣布捐款賑災，才算愛國。還有網友留言反問吳京，那麼多票房、利潤，打算分多少錢給災區？「我相信作為一個愛國演員兼愛國導演和愛國商人的吳京同志，不僅在虛幻的電影裡愛國，更應該在現實災難面前更愛國！」

吳京本人面對這些聲音並未做出任何回應，只是默默的捐款救災，吳京粉絲也留言表達強烈不滿，痛斥網友這樣的行為實在可恥，貼出不少當年吳京親身救災的照片及報導，照片中可看出，吳京與救難隊一起搬運物資，和救災的人員同吃同住，食住簡陋，沒有媒體，也沒有隨從，難能可貴。