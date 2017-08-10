風神寶寶兒童劇巡演 晴空小侍郎可愛鬼年度最終場囉！

《晴空小侍郎》展現鬼怪們可愛純真的一面。（風神寶寶兒童劇團提供）〔記者凌美雪／台北報導〕有讓孩子不再害怕「鬼」的「鬼故事」？那就是《晴空小侍郎》！

成立於2012年的風神寶寶兒童劇團，2016年起嘗試「現代文學」跨界製作，改編自金鼎獎作家哲也的奇幻作品《晴空小侍郎》，猶如《神隱少女》進入第三空間尋至親的冒險故事，自去年底發表後，已巡演嘉義、台東、高雄、臺北、台中等地共計11場次，各地演出均獲得家長及小朋友熱烈迴響。

風神寶寶兒童劇團是台灣第一個用歌仔戲與東方文化說故事的兒童劇場，《晴空小侍郎》則是以傳統歌仔戲戲劇手法，京劇硬底子導演許栢昂加上最懂現代小孩語言的編劇倪瑞廷，揉合國台語雙聲道生動靈活地詮釋哲也書中每個角色，從文本上讓「傳統」與「現代」相互衝撞激盪出火花，發揮無限想像空間。

《晴空小侍郎》幫助孩子有更多正向思考。（風神寶寶兒童劇團提供）風神寶寶團長陳昭賢表示，《晴空小侍郎》是一齣讓孩子不再害怕「鬼」的「鬼故事」，透過舞台上的人物，娓娓道出每一個鬼的傷心的故事，也展現出鬼怪們可愛純真的一面，讓神怪的世界充滿想像力與同理心，幫助孩子有更多正向的思考。而風神寶寶兒童劇的「舞台」表演，塑造了鮮明的人物角色，在歌仔戲曲牌旋律中，展現奇幻魔力，烙印在觀眾記憶中。

「風神寶寶兒童劇」以台語為基調，搭配國語及少部分英語交錯呈現，生活化的自然呈現，讓小朋友可以輕鬆地從表演中學習台語，而音樂取傳統曲牌和台灣民謠為素材，融入現代風格重新詮釋，是歌仔戲藝術和現代舞台劇交互融合的全新呈現。

《晴空小侍郎》將於8月12日在新竹文化局演藝廳演出第12場，也是本年度巡演的最後一場演出。