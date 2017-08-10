限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁 > 婉君推

風神寶寶兒童劇巡演 晴空小侍郎可愛鬼年度最終場囉！

2017/08/10 22:12

《晴空小侍郎》展現鬼怪們可愛純真的一面。（風神寶寶兒童劇團提供）〔記者凌美雪／台北報導〕有讓孩子不再害怕「鬼」的「鬼故事」？那就是《晴空小侍郎》！

成立於2012年的風神寶寶兒童劇團，2016年起嘗試「現代文學」跨界製作，改編自金鼎獎作家哲也的奇幻作品《晴空小侍郎》，猶如《神隱少女》進入第三空間尋至親的冒險故事，自去年底發表後，已巡演嘉義、台東、高雄、臺北、台中等地共計11場次，各地演出均獲得家長及小朋友熱烈迴響。

風神寶寶兒童劇團是台灣第一個用歌仔戲與東方文化說故事的兒童劇場，《晴空小侍郎》則是以傳統歌仔戲戲劇手法，京劇硬底子導演許栢昂加上最懂現代小孩語言的編劇倪瑞廷，揉合國台語雙聲道生動靈活地詮釋哲也書中每個角色，從文本上讓「傳統」與「現代」相互衝撞激盪出火花，發揮無限想像空間。

《晴空小侍郎》幫助孩子有更多正向思考。（風神寶寶兒童劇團提供）風神寶寶團長陳昭賢表示，《晴空小侍郎》是一齣讓孩子不再害怕「鬼」的「鬼故事」，透過舞台上的人物，娓娓道出每一個鬼的傷心的故事，也展現出鬼怪們可愛純真的一面，讓神怪的世界充滿想像力與同理心，幫助孩子有更多正向的思考。而風神寶寶兒童劇的「舞台」表演，塑造了鮮明的人物角色，在歌仔戲曲牌旋律中，展現奇幻魔力，烙印在觀眾記憶中。

「風神寶寶兒童劇」以台語為基調，搭配國語及少部分英語交錯呈現，生活化的自然呈現，讓小朋友可以輕鬆地從表演中學習台語，而音樂取傳統曲牌和台灣民謠為素材，融入現代風格重新詮釋，是歌仔戲藝術和現代舞台劇交互融合的全新呈現。

《晴空小侍郎》將於8月12日在新竹文化局演藝廳演出第12場，也是本年度巡演的最後一場演出。

新聞送上來！ 快加入APP、LINE好友

iOS

Android

APP下載

LINE好友

相關新聞

今日TOP 10
牛郎爆本土女星淪小三內幕 其實遭劫色仙人跳 牛郎爆本土女星淪小三內幕 其實遭劫色仙人跳
2017/08/10 15:25
中國富商飯局爛醉 醒來發現睡了台灣當紅主播 中國富商飯局爛醉 醒來發現睡了台灣當紅主播
2017/08/10 21:50
王中平鉅額私房錢買廢物 老婆余皓然大怒 王中平鉅額私房錢買廢物 老婆余皓然大怒
2017/08/10 19:01
小周周肉嘟嘟側臉超萌 昆凌甜讚「我的勇敢女孩」 小周周肉嘟嘟側臉超萌 昆凌甜讚「我的勇敢女孩」
2017/08/10 18:39
（影音）「還要吃香蕉」 隋棠兒奶音討吃萌翻 （影音）「還要吃香蕉」 隋棠兒奶音討吃萌翻
2017/08/10 15:43
豬哥亮追思會飄夜市味 30個擺攤名額被搶光 豬哥亮追思會飄夜市味 30個擺攤名額被搶光
2017/08/10 21:30
夫自殺3年才遭婆家爆不倫 知名女歌手做錯了這件事... 夫自殺3年才遭婆家爆不倫 知名女歌手做錯了這件事...
2017/08/10 21:51
李易婚前交30多位女友 六月9字神回吐槽老公 李易婚前交30多位女友 六月9字神回吐槽老公
2017/08/10 16:38
（影音）舞台劇靠勁寶和酒撐 田馥甄下次開演再等10年 （影音）舞台劇靠勁寶和酒撐 田馥甄下次開演再等10年
2017/08/10 16:01
公開示愛《甘味》葉華 已婚男公關：對她是認真的 公開示愛《甘味》葉華 已婚男公關：對她是認真的
2017/08/10 19:20
（影音）紅毯驚見備好拐杖 劉德華人前藏傷超暖心 （影音）紅毯驚見備好拐杖 劉德華人前藏傷超暖心
2017/08/10 19:44
Makiyo重提醉毆運將案哭了 月花10萬「沒有很多」 Makiyo重提醉毆運將案哭了 月花10萬「沒有很多」
2017/08/10 18:02
傅天穎氣急攻心破病 恍神避陳子強怒火 傅天穎氣急攻心破病 恍神避陳子強怒火
2017/08/10 18:03
高帥男街頭搭訕 45歲女星：該高興還難過？ 高帥男街頭搭訕 45歲女星：該高興還難過？
2017/08/10 17:00
王心凌1476字怒斥姚元浩 鄧佳華亂入遭圍剿 王心凌1476字怒斥姚元浩 鄧佳華亂入遭圍剿
2017/08/10 16:41
宋慧喬曬13年前神作劇照 網驚「完全沒變」 宋慧喬曬13年前神作劇照 網驚「完全沒變」
2017/08/10 17:53
六月理智線斷裂打女兒 哽咽自責：我不是好媽媽 六月理智線斷裂打女兒 哽咽自責：我不是好媽媽
2017/08/10 20:27
「台灣人太棒了！」 女神中山美穗再度密訪還搭高鐵去這裡..... 「台灣人太棒了！」 女神中山美穗再度密訪還搭高鐵去這裡.....
2017/08/10 21:58
《愛上女主播》蔡琳懷孕了！和中國尪做人成功 《愛上女主播》蔡琳懷孕了！和中國尪做人成功
2017/08/10 18:52
網軍「每天問候」咒愛女 伊能靜氣炸喊告 網軍「每天問候」咒愛女 伊能靜氣炸喊告
2017/08/10 19:35
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.