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首頁 > 婉君推

花花Q彈美臀大走光 六月驚嘆：發亮水蜜桃

2017/08/10 21:49

奇摩X早安健康頒獎典禮，六月。（記者潘少棠攝）〔記者吳志偉／台北報導〕「六月」蔡君茹最近因為老公李易的關係開始上外景節目玩闖關遊戲，今天她出席出席Yahoo奇摩健康大調查頒獎典禮時，聊到才參加完李易主持的台視《綜藝三國智》，大爆玩遊戲時，誤將花花的裙子掀開，渾圓Q彈的白皙美臀近距離映入她眼前，驚訝之餘，還造福一旁的納豆與張立東，讓他們眼睛大吃冰淇淋。

花花（前排右2）在《綜藝3國智》不慎曝光蜜桃臀。（資料照，記者陳逸寬攝）六月昨天與李易去錄《綜藝三國智》，身為《百戰百勝》中「百戰天使」的她，抱持著「姐什麼大風大浪沒見過」，不但不怕辛苦，反而覺得超好玩。她也爆料錄影時發生的一段插曲。六月說，當時在進行遊戲時，名模出身的花花玩得很瘋，因為李易偷藏她的東西，她專心投入地不斷猛跳狂抓，「因為花花穿的長裙叉很開，我想裙子叉那麼開一定有穿安全褲，我就把她的裙子往上撩，結果活生生一顆水蜜桃就在我面前重現！」

當下除了六月之外，一旁的納豆與張立東也剛好看到，兩人當下看到出神沒有立刻轉頭，六月立刻把他們往下壓，她笑說：「本來他們對花花沒有任何遐想跟崇拜，自從我們三人看完那一幕之後，他們被花花的屁股迷住，立刻跑去對她說『妳今天要對我怎麼樣都可以』。」六月也大讚花花的身材超好，就像外國人一樣，尤其是「親眼認證」的翹臀，「真的很像一顆會發亮的水蜜桃」。

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