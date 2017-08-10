（影音）柏林愛樂準首席指揮佩特連科 熱愛演出開啟新世界

柏林愛樂準首席指揮佩特連科基於9月訪台演出。（牛耳藝術提供）〔記者凌美雪／台北報導〕2016年初，基里爾．佩特連科首次以「準首席指揮」身分與柏林愛樂彩排；2017年3月23日，佩特連科再登柏林愛樂廳，向來極少受訪的佩特連科，為了柏林愛樂數位音樂廳，在彩排之餘與柏林愛樂大提琴首席歐拉夫．曼寧爾進行了一場對談，提及他的音樂理念：「不只是演得好，而是喜愛演出，這樣世界才會開啟。」

正因如此，現在還是巴伐利亞國立歌劇院音樂總監的佩特連科，2015年就被柏林愛樂團員高票選為未來的首席指揮；而在其麾下屢屢獲選德國或媒體票選年度最佳樂團的巴伐利亞國立歌劇院，又期望他能繼續擔任音樂總監，結果是，與巴伐利亞國立歌劇院的續約期縮減一點，到柏林愛樂履新的期程稍微慢一點點，盡量讓兩邊都不太失望，也可見佩特連科在當今歐洲古典樂壇搶手的程度。

頂尖樂團都這麼愛佩特連科是有原因的，當他在得知柏林愛樂團員達成多數決就是要他時，他的反應是，「文字不能表達我的感覺，包含了從狂喜和歡樂、到敬畏和難以置信的各種情緒。我明白所交付的重任和期望，而我也會盡一切所能，讓自己能匹配這個傑出的樂團。」

佩特連科對演出與彩排有極富哲思的獨特見解。（牛耳藝術提供）佩特連科可以說是最重視彩排的指揮家，在彩排之前往往花上很多時間讀譜、思索，甚至沙盤推演、設想不同方案，以善用珍貴的彩排時間。他還引用從亞里斯多德《尼各馬可倫理學》領悟出的中庸之道，拿捏彩排與演出時的分寸，彩排時，佩特連科會在強、弱、快、慢以及情感表達之中找到平衡點，在給予一個情緒刺激點的同時，也必須保持「平衡」，讓團員仍能仔細於譜面的細節。即便樂章之間留白的藝術，也有獨到的見解，何時該讓樂團的情緒熱點釋放？佩特連科便是掌舵手。

對佩特連科來說，音樂是所有語言中最精準的，很多無法用圖片或語言描寫的東西，都能藉由音樂抒發。佩特連科也認為自己是一個說故事的人，認為情感的產生，不是因故事而起便是和故事相關。「音樂總是和歷史性和社會習習相關，這些因素也是必須在演奏時被帶出來。」

佩特連科認為，指揮與樂團成員對音樂的共同熱愛，是雙方互動的核心動能。身為指揮，有對音樂的承諾，也有對樂團的承諾，互信互重也是他在巴伐利亞國立歌劇院管弦樂團四個樂季以來屢創佳績的關鍵，在正式接手柏林愛樂之前，佩特連科將與巴伐利亞國立歌劇院管弦樂團迎接第五個樂季，並於9月9、10日領軍訪台，以「馬勒之夜」及「貝多芬之夜」展現他與樂團之間的絕佳默契。