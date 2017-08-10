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（影音）舞台劇靠勁寶和酒撐 田馥甄下次開演再等10年

2017/08/10 16:01

〔記者翁子涵／台北報導〕唱而優則演！田馥甄去年挑戰演出音樂舞台劇《小夜曲》備受好評，明起也將在國家戲劇院演出最後4場，即使已有過無數表演經驗，她透露上台前還是會心跳加速，更開玩笑喊：「很擔心這次上台前沒有威士忌喝。」笑翻全場。

田馥甄（中）「小夜曲」彩排記者會。（記者宋志雄攝）田馥甄今出席《小夜曲》彩排，自爆偶爾會在舞台上走錯進出口，內心都狂冒OS「這是哪？」，尷尬指數破表，讓她忍不住笑稱自己根本是「戲劇三寶」，也坦言昨天壓力大到失眠，更狂言「10年內不演戲了」，但Ella的兒子「勁寶」就是她的提神新寵，直呼看勁寶照片超療瘉，「精神都來了」。

田馥甄（右）「小夜曲」彩排記者會。（記者宋志雄攝）被問及演戲和唱歌有何不同感受？田馥甄認為較大的差異在於切換成團體工作模式，她進一步解釋，以前當歌手就是要長幼有序，不敢管燈光師要怎樣打光等，這次參與舞台劇演出，則是能就事論事，直接提出想法和意見。

田馥甄「小夜曲」彩排記者會。（記者宋志雄攝）田馥甄明起將在國家戲劇院，一連3天演出4場《小夜曲》，好姊妹Selina和Ella是否到場力挺？她甜回：「不管有沒有空來，她們精神上的支持一直都在」。

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