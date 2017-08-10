牛郎爆本土女星淪小三內幕 其實遭劫色仙人跳

葉華遭指是小三。（翻攝自葉華臉書）〔記者吳志偉／台北報導〕本土劇女星葉華在《甘味人生》演活小三角色，最近被捲入小三疑雲，被爆介入任職公關店的劉男家庭，且劉男妻子已快臨盆，還曝光多張葉華與劉男的貼臉、接吻親密照，一位自稱姓辜的牛郎氣憤爆料，指劉姓牛郎藝名「陽光」，出道約8年，根本就是「渣男劉」。

據《蘋果》報導，辜姓牛郎表示，只要在林森北路提到這個人，絕對一呼百應，他看到媒體都將矛頭指向葉華，卻沒人報劉男有多渣，直指葉華很蠢，應該算是被仙人跳，喇舌照是「陽光」請別的男公關拍的，他一直在騙她自己是被抹黑，說跟老婆已經分居，也不知老婆肚裡懷的小孩是不是他的，但其實劉的老婆對所有事情都知情。

辜姓牛郎說，陽光一直跟他們說，每個女孩在他手上跟傻瓜一樣，明知他有老婆還都很愛他。對於辜男質疑葉華被劉男仙人跳，葉華回應：「我覺得他們是不會跟我仙人跳，我相信元配應該對我是一時的氣憤，我能體諒，畢竟大家都是女人，自己的男人愛上別的女人，不管是哪個女人心都會寒，再說我也沒付過什麼錢啊。至於劉男我跟他相處的這段時間，我不覺得他是這樣的人，他從沒跟我拿過錢啊，不管什麼職業的人，只要是我的朋友，我都蠻相信他們的，他們既然是在一樣的環境，應該也清楚那邊的生態，那個人是不是太放大了？如果照他講的這麽會騙，那應該開連鎖店了吧！我交朋友都是交心，相信人性本善。」

葉華也解釋，完全沒有被騙過一毛錢，「我知道的反而是他們跟陽光借錢吧，每一個員工都有跟他借過錢」。