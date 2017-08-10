限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁 > 婉君推

牛郎爆本土女星淪小三內幕 其實遭劫色仙人跳

2017/08/10 15:25

葉華遭指是小三。（翻攝自葉華臉書）〔記者吳志偉／台北報導〕本土劇女星葉華在《甘味人生》演活小三角色，最近被捲入小三疑雲，被爆介入任職公關店的劉男家庭，且劉男妻子已快臨盆，還曝光多張葉華與劉男的貼臉、接吻親密照，一位自稱姓辜的牛郎氣憤爆料，指劉姓牛郎藝名「陽光」，出道約8年，根本就是「渣男劉」。

據《蘋果》報導，辜姓牛郎表示，只要在林森北路提到這個人，絕對一呼百應，他看到媒體都將矛頭指向葉華，卻沒人報劉男有多渣，直指葉華很蠢，應該算是被仙人跳，喇舌照是「陽光」請別的男公關拍的，他一直在騙她自己是被抹黑，說跟老婆已經分居，也不知老婆肚裡懷的小孩是不是他的，但其實劉的老婆對所有事情都知情。

辜姓牛郎說，陽光一直跟他們說，每個女孩在他手上跟傻瓜一樣，明知他有老婆還都很愛他。對於辜男質疑葉華被劉男仙人跳，葉華回應：「我覺得他們是不會跟我仙人跳，我相信元配應該對我是一時的氣憤，我能體諒，畢竟大家都是女人，自己的男人愛上別的女人，不管是哪個女人心都會寒，再說我也沒付過什麼錢啊。至於劉男我跟他相處的這段時間，我不覺得他是這樣的人，他從沒跟我拿過錢啊，不管什麼職業的人，只要是我的朋友，我都蠻相信他們的，他們既然是在一樣的環境，應該也清楚那邊的生態，那個人是不是太放大了？如果照他講的這麽會騙，那應該開連鎖店了吧！我交朋友都是交心，相信人性本善。」

葉華也解釋，完全沒有被騙過一毛錢，「我知道的反而是他們跟陽光借錢吧，每一個員工都有跟他借過錢」。

新聞送上來！ 快加入APP、LINE好友

iOS

Android

APP下載

LINE好友

相關新聞

今日TOP 10
布裘驚爆「世紀大復合」 小布戒酒成功挽回裘莉 布裘驚爆「世紀大復合」 小布戒酒成功挽回裘莉
2017/08/10 10:04
王心凌1476字怒揭真相 怒斥姚元浩「可笑又可憐」 王心凌1476字怒揭真相 怒斥姚元浩「可笑又可憐」
2017/08/10 12:09
女星外遇害夫自殺 「最兇遺書」句句反諷內容曝光 女星外遇害夫自殺 「最兇遺書」句句反諷內容曝光
2017/08/10 08:33
驚！喬妹都比不上 資深影后甄珍當年長這樣 驚！喬妹都比不上 資深影后甄珍當年長這樣
2017/08/10 07:36
存摺被強制沒收 52歲楊繡惠花錢要向老媽請款 存摺被強制沒收 52歲楊繡惠花錢要向老媽請款
2017/08/10 07:18
洪百榕懷胎5月產檢 遭醫戳破「妳沒懷孕」 洪百榕懷胎5月產檢 遭醫戳破「妳沒懷孕」
2017/08/10 11:11
王心凌決定不告姚元浩 原因竟是... 王心凌決定不告姚元浩 原因竟是...
2017/08/10 12:24
昔日F奶波神承認「變臉疑雲」 沒人追還想婚 昔日F奶波神承認「變臉疑雲」 沒人追還想婚
2017/08/10 07:30
亡夫LINE捉姦 上原多香子小王這句對話壓垮他 亡夫LINE捉姦 上原多香子小王這句對話壓垮他
2017/08/10 09:24
曾和林心如、藤原紀香傳緋聞 導演傳將娶小25歲女子 曾和林心如、藤原紀香傳緋聞 導演傳將娶小25歲女子
2017/08/10 07:32
牛郎爆本土女星淪小三內幕 其實遭劫色仙人跳 牛郎爆本土女星淪小三內幕 其實遭劫色仙人跳
2017/08/10 15:25
不老影后入花甲之年 整形流言纏身怒靠跳傘自清 不老影后入花甲之年 整形流言纏身怒靠跳傘自清
2017/08/10 08:10
失婚港女纏綿台灣熟男 偷吃圈內小王重創形象 失婚港女纏綿台灣熟男 偷吃圈內小王重創形象
2017/08/10 09:21
陳子玄負債2000萬 無良經紀人逼拍裸照 陳子玄負債2000萬 無良經紀人逼拍裸照
2017/08/10 13:51
華仔低調抵台 粉絲37度曝曬11小時「等嘸人」 華仔低調抵台 粉絲37度曝曬11小時「等嘸人」
2017/08/10 07:51
熟女主持人邂逅小鮮肉 「驚爆」情竇初開 熟女主持人邂逅小鮮肉 「驚爆」情竇初開
2017/08/10 08:46
李易婚前女友換不停 六月3個月收服情場浪子 李易婚前女友換不停 六月3個月收服情場浪子
2017/08/10 10:16
趙麗穎真實身材被公開 瘦成平胸紙片人 趙麗穎真實身材被公開 瘦成平胸紙片人
2017/08/10 13:54
王心凌內褲床照外流 愛過姚元浩轉彎不告了 王心凌內褲床照外流 愛過姚元浩轉彎不告了
2017/08/10 13:09
邀《花甲》姑姑同居遭拒 楊丞琳嗆「跩什麼」 邀《花甲》姑姑同居遭拒 楊丞琳嗆「跩什麼」
2017/08/10 07:24
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.