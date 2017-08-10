名主持爆料女星耍大牌不配合彩排 網友搜出是這位影后
2017/08/10 16:01
李湘是中國知名主持人。（翻攝自微博）〔娛樂頻道／綜合報導〕41歲中國知名主持人李湘，近日上節目爆料，指過去主持《快樂大本營》，當晚要進行直播，遊戲環節《快樂傳真》需嘉賓高度配合，下午需提前彩排，有位從北京飛來的3字大咖女星，卻以要化妝為由，捥拒彩排，所有人在攝影棚枯等，直到製作人撂狠話「如果你不出來，明天的新聞頭版頭條，就是某某某在湖南衛視耍大牌」，該女星才步出化妝間開始彩排，節目播出後，3字女星引起網友揣測。
李湘上節目爆料，指過去曾遇3字當紅女星耍大牌拒絕彩排。（擷取自秒拍）李湘事後透露，該名女星當年很紅，現在也很紅，且大家經常會見到，網友當起鍵盤柯南，查出耍大牌的3字女星疑為章子怡，還附上2002年8月11日的新聞作為佐證，「章子怡長沙之行遮遮掩掩拒絕拍攝只因對鏡頭敏感」，文章中提到，章子怡見慣了大場面，但至長沙錄製《快樂大本營》時，卻遮遮掩掩，但文末卻附註錄影前，章子怡已和製作協議好不參加彩排、不接受媒體採訪。
「章子怡耍大牌」成為網友熱搜，章子怡得知後，立即發文澄清：「打著怪獸躺著槍，湘姐快來救我」，李湘則笑回「哈哈哈...你怎麼者躺槍呀！你不用耍大牌，你本來就是大牌。」章子怡。（翻攝自微博）章子怡發文直指自己莫名遭牽扯。（翻攝自微博）