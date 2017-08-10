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首頁 > 婉君推

吳奇隆不要看！陳偉霆強壓劉詩詩霸氣激吻

2017/08/10 15:33

陳偉霆在《醉玲瓏》霸氣將劉詩詩強壓激吻。（翻攝自微博）〔記者吳志偉／台北報導〕陳偉霆和劉詩詩在新戲《醉玲瓏》大談雙時空虐戀，兩人愛得濃烈，更被網友封為「玲瓏夫婦」，劇中劉詩詩愛上飾演四皇子「元凌」的陳偉霆，每集曖昧互動成了一大看點，繼床咚、脫衣、溫泉戲水、濕身誘惑之後，昨天劇組公開男女主角親密戲，將近30秒的激烈強吻，一路從嘴唇親到耳邊，讓觀眾看得臉紅心跳。

陳偉霆在《醉玲瓏》霸氣將劉詩詩強壓激吻。（翻攝自微博）劇中陳偉霆和徐海喬同為皇子，並且都愛上劉詩詩，但她卻雙雙拒絕，私下陳偉霆怒氣沖沖地質問劉詩詩，當聽到她說到「一廂情願的情，無法回報」時，便霸氣將她撲倒，不但強壓對方的手，還瘋狂將她整張臉都親遍，中間停頓數秒緊盯對方雙眸，接著又直攻她的雙唇，猛烈的攻勢直到被劉詩詩狠掌一巴掌，這才急踩煞車。

陳偉霆在《醉玲瓏》霸氣將劉詩詩強壓激吻。（翻攝自微博）這段預告一在網路上曝光，立刻引起粉絲熱烈討論，紛紛直呼：「太激情啊」、「元凌好霸氣」、「元淩霸道起來好撩人呀」、「好想當女主角」，也有眼尖網友發現，劉詩詩在被陳偉霆壓制住時，手不小心大力撞到也不吭聲，大讚她相當敬業。《醉玲瓏》目前正在愛奇藝台灣站獨家熱播中。陳偉霆在《醉玲瓏》霸氣將劉詩詩強壓激吻。（翻攝自微博）

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