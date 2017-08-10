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首頁 > 婉君推

（影音）「還要吃香蕉」 隋棠兒奶音討吃萌翻

2017/08/10 15:43

隋棠老公Tony對小孩相當疼愛。（翻攝自隋棠臉書）〔娛樂頻道／綜合報導〕女星隋棠與老公Tony婚後育有一子「Max」及一女「Lucy」，身為人母後隋棠將重心擺在家庭，時常PO出一對兒女的萌照，老公也對孩子疼愛有加，日前Tony在Instagram貼出Max的可愛影片，讓網友大呼「萌翻了」。

Max的萌樣十分受歡迎。（翻攝自Tony Instagram）Tony日前在Instagram表示與家人一起度過了遲來的父親節，並PO出一張Max面前擺著一個大大盤子，上面有著一條小香蕉的照片，只見照片中Max看著遠方，一副若有所思的模樣，圓滾滾的小臉看起來相當可愛，另外還有一段影片的內容是Max用小奶音說著「還要香蕉」，Tony詢問他：「還要吃嗎？」Max立刻點點頭，吃得津津有味，爸爸問他「好吃嗎」，也是頻頻點頭嚷嚷「還要吃」，可愛指數滿點。

Max津津有味的模樣萌翻眾人。（翻攝自Tony Instagram）網友們也被Max可愛的小奶音征服，直呼「可愛到爆」、「100個可愛」、「融化了」，也有人說「奶音好重發音有點不標準，但還是可愛」，並說他「長大後一定帥的不得了」，還有人驚訝Tony說話會中英合併，稱讚他的英文發音超好聽。

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