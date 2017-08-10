馮德倫打片被問舒淇 害羞傻笑神回應

馮德倫帥氣灰西裝登場記者會，與現場媒體俏皮比「耶」問好。（記者陳奕全攝）〔記者盧家豪／台北報導〕導演馮德倫今帶著劉德華、楊祐寧在台宣傳新作《俠盜聯盟》，導演夫人兼女主角舒淇今缺席，主持人聶雲在台上委婉發問馮德倫與舒淇合作狀況與平日甜蜜相處情形，馮德倫回應「其實真的沒有分別，認識20多年，工作跟私底下真的一樣的」，至於夫妻倆私下的事，馮德倫則是裝傻表示「你剛剛問甚麼？我忘了。」巧妙迴避問題。

馮德倫說，「我們的事可能大家在不同的網上面已經看到了，就是那樣，我私人事情比較低調。」相當保護隱私。

馮德倫今一身帥氣灰西裝登場，與現場媒體俏皮比「耶」問好，「大家好，很久不見，這次帶著《俠盜聯盟》，一部有誠意的娛樂大片給大家看，我其實非常緊張，還好有華哥在應該沒問題。」

男主角劉德華為該片「救火」，除了主演還身兼監製，馮德倫表示：「華哥答應來演我的戲時，我其實非常感恩，沒想到他也願意來幫忙這個片，還當監製，對這個片出來的效果幫助很大，做出不少改動令角色更立體，剪接也給很多專業意見，如果自己的戲不重要剪掉也沒關係。」

劉德華則說，「其實導演在創作世界裡面有很多堅持，可能跟老闆會有一點距離，我就跟老闆說這是我的意見，你不要怪誰。」十足義氣相挺馮德倫。

又說「我跟馮導十幾年前有拍過一部戲，本來有想要合作拍魔術電影，但可能我們兩個在市場上沒什麼，找了十年都沒辦法找到老闆，最近看到他作品遇到困難，就覺得可以幫上忙。」

被問到身兼數職酬勞有沒有給折扣？馮德倫大讚劉德華情義相挺，笑說：「如果不是對電影有愛的人就會趁火打劫了，但華哥完全沒有，《俠盜聯盟》中的『俠』，我覺得就是華哥」。

今同場還有台灣男神代表楊祐寧，3人今晚將在文華東方酒店舉辦見面會，親會粉絲做近距離互動。