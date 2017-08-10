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華神：我回來了！自爆受傷竟是因「愛玩」

2017/08/10 14:08

俠盜聯盟記者會劉德華 。（記者陳奕全攝）〔記者盧家豪／台北報導〕 「華神」劉德華今出席《俠盜聯盟》記者會，年初墜馬傷後復出暌違台灣多年，劉德華今一身隆重黑西裝登場，露出招牌笑容與久違的現場媒體打招呼。一開場他向所有人報平安，「我回來了！跟以前沒甚麼兩樣。」「休息半年期間在大家的關心底下我真的覺得很幸福！」

劉德華感念粉絲、媒體關心，表示：「就這段期間其實看到很多很多人的擔心，傷後香港醫生就說不要去那麼多公開場合，但我真的想走一走，告訴大家我回來了，跟以前沒甚麼兩樣，大家沒親眼看到我，還傳說我瘦到甚麼程度，還去拜拜啊什麼的。」「好好休息的6個月，時間好像過很快，拍戲到現在也已經1年了，在半年在大家的關心底下，我真的覺得很幸福。」

俠盜聯盟記者會；馮德倫、劉德華、楊祐寧 。（記者陳奕全攝）劉德華在片中有不少動作戲，幾度為拍攝受傷，劉德華透露其實是自己愛玩：「一直鍛鍊的話其實不難，整個片中的過程，很多事情都是很早知道，像吊鋼絲都很安全，整個過程都是我自己愛玩才受傷，因為吊著覺得無聊，在那裡自己晃一下就撞到才受傷。」

今同場還有導演馮德倫、楊祐寧，3人在台上大談拍攝心得，今晚將在文華東方酒店親會粉絲。

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