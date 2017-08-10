陳子玄還父債 慘遭無良經紀人狠抽成

陳子玄為了幫家裡還債進入演藝圈。（中天提供）〔記者林俐瑄／台北報導〕陳子玄上《麻辣天后傳》分享還債辛酸史，爸爸因為補習班事業失敗負債2千萬，陳子玄為了賺錢入行，卻遇到無良經紀人狂抽成，謊稱1個case1萬元，讓她拿7成7000元，「後來才知道一個case有3萬，等於他A了2萬3千元！」那名經紀人還要她接全裸廣告，「遮住三點，拍一些比較煽情的畫面」，她立刻拒絕。

陳子玄為了幫家裡還債進入演藝圈。（中天提供）陳子玄回憶，爸爸因為開電腦補習班，每月收入500至600萬不等，陸續開了數家分店，她從小過著公主般生活，但之後家道中落，有一次8歲的妹妹說早餐想要吃蘿蔔糕，「那時媽媽說不行，因為家中有5個小孩，全家人早餐費用必須控制在200元，如果不這樣，我們家會過不下去，媽媽說完躲在房間哭著說：『我連蘿蔔糕都沒辦法買給你們吃。』」

她很早開始打工分擔家計，為了賺錢踏入演藝圈，爸媽起初也不是很諒解，「因為電玩節目要穿很露，我爸就說，就算我們家欠錢，也不用穿那麼少給人家看，我死了妳拋棄繼承就好！」

陳子玄說，家中目前還有500萬債務，「我今年26歲，已經12年了，我一開始不想進演藝圈，想要平凡過我的人生，找一份工作、嫁人，可是沒有錢」，說到辛酸處數度紅了眼眶，現場來賓也頻頻拭淚，主持人利菁安慰現場藝人說，「人世間沒有過不去的事情，只有過不去的心情，這都過了」，希望大家否極泰來，越來越好。